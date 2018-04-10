ВСМПО построит новый дом для сотрудников

«Строить будем! Не миллионы квадратных метров в год, конечно, но с определенной регулярностью будем закладывать дома. Есть желание уже в нынешнем году начать стройку на улице 25 Октября — в районе так называемых „скворечников“, — приводит слова Воеводина газета „Новатор“.

По словам гендиректора корпорации, пока нет окончательного решения о том, каким образом сотрудники завода смогут получить квартиры. Среди вариантов рассматриваются ипотека, выкуп или аренда на период работы. Воеводин предложил представителям молодежи вносить свои предложения.

ВСМПО-АВИСМА ожидает, что концепция реализации жилищной политики с учетом возможностей бюджета появится уже к концу апреля, подытожил гендиректор.