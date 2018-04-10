Некачественный ремонт дворов обошёлся Орлу в 22 миллиона рублей

Орловской области Контрольно-счетная палата провела проверку исполнения программы «Формирование современной городской среды» в 2017 году.

Общий объём проверенных средств составил 183 019,4 тыс. рублей, в том числе: средств федерального бюджета 156 568,3 тыс. рублей, средств областного бюджета 9 994,0 тыс. рублей; средств бюджетов муниципальных образований 8 597,0 тыс. рублей, сообщается в отчёте КСП.

В ходе контрольных мероприятий сотрудники Счётной палаты проверили оплату частично выполненных работ, приемка которых не предусматривалась муниципальным контрактом. Сумма выплат превысила 11,5 миллиона рублей.

Неправомерные расходы на оплату некачественных работ составили в общей сумме 22 637,0 тыс. рублей. Из них по Орлу — 17 778,0 тыс. рублей, по г. Мценску — 4 859,0 тыс. рублей.

Бюджет областного центра потерял 3 155,5 тыс. рублей. За счёт установления МКУ «УКХ г. Орла» минимального процента (5%) обеспечения исполнения обязательств по контрактам в общей сумме 1 779,3 тыс. рублей. Заказчик не исполнил бюджетные полномочия по взысканию в бюджет Орла суммы неотработанных авансов и штрафов, что привело к потерям бюджета города Орла в общей сумме 578,3 тыс. рублей.. Бездействие должностных лиц Заказчика при организации контроля за учётом гранулята, полученного от разбора асфальтобетонного покрытия, и его расходованием повлекли за собой потери бюджета города Орла в сумме 504,3 тыс. рублей.

Кроме того, УКХ г. Орла» как администратор доходов бюджета неэффективно исполняло бюджетные полномочия по взысканию в бюджет города Орла пени в сумме 293,6 тыс. руб.

Сумма неиспользованных субсидий составила 13 342,0 тыс. рублей, (12 541,5 тыс. рублей средства федерального бюджета, 800,6 тыс. рублей средства областного бюджета).

При проведении двух электронных аукционов на выполнение работ по устройству спортивных площадок в Орле на общую сумму 3,2 миллиона рублей на участие было подано по две заявки, имеющие признаки аффилированности.

Во время проверки было установлено, что подрядчики систематические нарушали сроки исполнения контрактов. В Орле из 15 муниципальных контрактов по благоустройству дворов по 11-ти (77 процентов) сроки окончания работ были нарушены в среднем от 9 до 95 дней. В КСП отмечают, что не все заказчики вели претензионно-исковую работу с подрядными организациями.

При приемке законченных (выполненных) работ в составе приемочной комиссии на 29 объектах благоустройства г. Орла (50,9% от всего объёма принятых комиссионно дворовых территорий) отсутствуют подписи представителей собственников многоквартирных домов.

По результатам контрольных мероприятий КСП внесла должностным лицам четыре представления об устранении выявленных нарушений. Копия акта отчёта направлена в прокуратуру Орловской области, облсовет и правительство региона.