Собственникам квартир разрешили платить за воду и электричество напрямую

Документ дает возможность заключения прямых договоров между владельцами жилья и ресурсоснабжающими организациями на оказание услуг холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения, отопления, а также договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Переход на прямые договоры будет происходить по инициативе поставщика ресурсов, если УК имеет долги

В первый год действия закона из числа посредников при проведении платы за коммунальные услуги может быть исключено 40-50 процентов управляющих компаний, считают в министерстве строительства и ЖКХ . «Закон будет способствовать оздоровлению рынка управления жильем, исключив мотивацию недобросовестных управляющих компаний „управлять“ чужими деньгами, а не домами», — сообщил глава минстроя Михаил Мень

Предусмотрено два варианта перехода на прямые договоры.

Первый — по инициативе ресурсоснабжающих организаций для случаев, когда у управляющей компании есть задолженность перед поставщиком ресурсов более чем за два месяца. Задолженность УК перед поставщиками ресурсов исчисляется миллиардами рублей, в некоторых регионах ситуация критическая. Так, в Башкирии на 1 января задолженность за тепло достигла 6,4 миллиарда рублей, из них более 4 миллиардов приходится именно на управляющие компании.

Второй вариант — по инициативе собственников квартир, которые могут принять решение о переходе на общем собрании. «Ресурсоснабжающая компания обязана заключить договор с собственниками, у нее есть три месяца для того, чтобы настроить процедуры», — поясняет Игорь Кокин , эксперт Научно-образовательного центра федеральных и региональных программ Высшей школы государственного управления РАНХиГС

О заключении или расторжении договора с поставщиком ресурсов собственники должны уведомить органы государственного жилищного надзора, что позволит избежать выставления двойных квитанций.

Для удобства перехода на новый формат платежей минстрой разработал проект типового договора. В ведомстве пояснили: размер платы собственников не изменится, за коммунальные ресурсы они будут платить их поставщику, а за коммунальные услуги — по-прежнему управляющей компании.