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Десятки человек были эвакуированы из жилого дома на Фрунзенской набережной во время пожара
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Десятки человек были эвакуированы из жилого дома на Фрунзенской набережной во время пожара 

Вечерняя Москва 28 минут назад
Огонь вспыхнул на кухне четырехкомнатной квартиры 10-этажного дома.
В десятиэтажном доме на Фрунзенской набережной вспыхнул пожар и распространился на 20 квадратных метров территории четырехкомнатной квартиры на третьем этаже.
Спасатели в целях безопасности жильцов близлежащих квартир эвакуировали около 20 человек.
«В 10-этажном жилом здании, расположенном по адресу: Фрунзенская набережная, дом 50, произошло возгорание в четырехкомнатной квартире на третьем этаже на площади 20 квадратных метров, — сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.
По данным источника, пожар ликвидирован, пострадавших нет.
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