Десятки человек были эвакуированы из жилого дома на Фрунзенской набережной во время пожара

Огонь вспыхнул на кухне четырехкомнатной квартиры 10-этажного дома. В десятиэтажном доме на Фрунзенской набережной вспыхнул пожар и распространился на 20 квадратных метров территории четырехкомнатной квартиры на третьем этаже. Спасатели в целях безопасности жильцов близлежащих квартир эвакуировали около 20 человек. «В 10-этажном жилом здании, расположенном по адресу: Фрунзенская набережная, дом 50, произошло возгорание в четырехкомнатной квартире на третьем этаже на площади 20 квадратных метров, — сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах. По данным источника, пожар ликвидирован, пострадавших нет.