Как выбрать квартиру: 5 важных вопросов

Юрий Бродовский в своем блоге рассказал о том, на что в первую очередь стоит обратить внимание, выбирая жилье.

Не стоит недооценивать доступность общественного транспорта, даже если обычно вы передвигаетесь на автомобиле. Автобусная остановка и станция метро поблизости могут очень выручить — например, когда весь город стоит в пробке из-за снегопада.

Оцените, есть ли неподалеку место, где будут гулять ваши дети, животные — да и вы сами. Насколько экологична атмосфера рядом с домом?

Важнейший фактор комфорта — тишина. Окна квартиры выходят на вокзал, перекресток? Одна из внешних перегородок примыкает к лифтовому холлу? Это весомые аргументы для того, чтобы пересмотреть и еще раз взвесить свой выбор.

Без дополнительной звуко— и теплоизоляции, кондиционеров воздуха о настоящем комфорте в таких квартирах речи быть не может.

Задумывались ли вы, сколько солнца будет в квартире в течение дня? К примеру, для северной части России норма непрерывной инсоляции — не менее 2,5 часов в день с 22 апреля по 22 августа.

Если же солнца слишком много — это актуально в центральных и южных широтах — подумайте о солнцезащите: установите кондиционеры, жалюзи.

Лучший вариант — когда окна выходят на 2 стороны света. Так вы получаете не только разнообразный вид из окон, но и дополнительный солнечный свет.

Хорошо, если квартира находится не в угловой (поворотной) зоне секции. При таком расположении скорее всего в квартире будет много несущих внутренних стен, что уменьшает возможности перепланировки.

К тому же так в квартиру попадает меньше света, а окна соседей находятся слишком близко.

В идеале в квартире есть балкон или лоджия — и при этом они не являются смежными с соседней квартирой.

Не самое удачное расположение квартиры — в глухом торце дома. Особенно если речь идет о старом фонде или о вторичной покупке в доме до 2000-х годов постройки. Торцевая глухая стена нередко является источником теплопотерь — а значит, требует дополнительного утепления.