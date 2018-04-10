Сделка с того света: челябинская мэрия выселяет молодую семью из квартиры, купленной у покойника

Челябинске начался суд по иску городской администрации к семье Леонтьевых, которые купили двухкомнатную квартиру, а через год узнали, что её прежний хозяин умер ещё до сделки. Наследников у бывшего владельца нет, поэтому мэрия требует аннулировать право собственности, выселить родителей с младенцем, а жильё передать в казну.

Двухкомнатная «удача»

Супруги Леонтьевы несколько лет жили в однушке в девятиэтажке на северо-западе. Анна работает в районной налоговой службе , Вадим — пенсионер ГУФСИН , сейчас трудится токарем. Молодая семья семь лет копила деньги на квартиру побольше. В начале прошлого года, когда Анна забеременела, решили, что настал момент — пора расширяться. Район менять не хотели — работа рядом, остановка общественного транспорта в двух шагах, магазины и банки поблизости. В апреле, просматривая объявления, обнаружили, что в их доме в соседнем подъезде продаётся двухкомнатная квартира. Это казалось настоящим везением, ведь под окном детский сад, а в соседнем дворе школа. Проверить «чистоту» квартиры помогал знакомый, работающий много лет риелтором.

— Риелтор созвонился по указанному контактному телефону, там сказали: всё, можно посмотреть. Пришли, ну обычная квартира, ну прокуренная — один мужчина живёт. Ничего настораживающего не было, — вспоминает Анна, сидя теперь уже в чистенькой отремонтированной «двушке». — Нам пояснили, что хозяин — Парадеев Александр Георгиевич — якобы проживает в Екатеринбурге , планирует там что-то приобретать, поэтому здесь продаёт. А показывал квартиру риелтор продавца, по указанным телефонам, работал в агентстве недвижимости «Наша собственность», находилось на Черкасской, 2а.

Семья решила купить квартиру, выставленную на продажу в соседнем подъезде

Квартира площадью 53 квадратных метра была выставлена на продажу за миллион 900 тысяч рублей. Супруги попросили скинуть 50 тысяч. Риелтор взял паузу, чтобы переговорить с собственником. Через пару дней созвонились, и риелтор продавца сказал, что они согласны на сделку.

— Я, естественно, опиралась на своего риелтора. Он созвонился с Регпалатой, чтобы убедиться, что нет никакого обременения, ограничения, — рассказала Анна. — Сама я посмотрела в налоговой инспекции, что никого здесь больше не было. Даты смерти не было. Парадеев был единственным прописанным, на чьё имя была приватизирована квартира.

На следующий день Анна встретилась в МФЦ с собственником квартиры, якобы тем самым Парадеевым, и его риелтором.

— По возрасту он внешне соответствовал 56 годам, которые были указаны в паспорте. Оба вели себя спокойно, — описала сделку обманутая женщина. — Они представили оригиналы документов: договор приватизации, паспорт продавца. Была ещё копия «зелёнки» и справка о том, что в квартире прописаны Парадеев, его отец и мать. Но родители уже умерли, то есть только он. Парадеев сказал, что выпишется в течение месяца. Меня это не смутило, потому что я 10 лет назад покупала комнату, они тоже после сделки выписывались. Ну и мне объяснили, что даже если он не выпишется, то сделать это по суду не составит большого труда.

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После сдачи документов в машине продавец написал расписку о получении денег, и Анна передала ему всю сумму. Регистрация прошла успешно, женщина получила на руки соответствующую выписку Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Семья сделала ремонт в квартире и переехала. Потом были непростые роды и два месяца в больницах с малышом. А Парадеев так и не выписался. Поскольку на коммунальные платежи это не влияет, то решили отложить до лета 2018-го, когда Вадим пойдёт в отпуск и проще будет найти время на судебное решение вопроса. Но весной всё пошло наперекосяк.

Паспорт был, но сплыл

6 марта Анне позвонил оперуполномоченный полиции и сообщил, что проводит проверку по заявлению администрации города о мошенничестве с выморочной квартирой. Это та категория имущества, на которое после смерти владельца нет наследников, и оно по закону переходит в собственность государства. Вечером полицейский приехал и рассказал, что оказывается Леонтьевы купили квартиру у покойника. Хозяин квартиры Александр Парадеев скончался, и 1 апреля его тело нашли в этой же квартире.

Если суд удовлетворит иск мэрии, то семье с маленьким ребёнком придётся освободить купленную квартиру

— Соседи сообщили о неприятном запахе из квартиры, — подтвердила события апреля прошлого года руководитель пресс-службы УМВД города Светлана Калмыкова . — Поскольку родственников владельца квартиры установить не удалось, дверь вскрыли сотрудники МЧС в присутствии участкового полиции и прибывших работников похоронной службы. Личность умершего была установлена сразу по паспорту, обнаруженному в квартире, а также его опознали соседи.

Куда дальше делся паспорт умершего, Светлана Калмыкова не знает, поскольку обязанности полиции в таких ситуациях сводятся только к охране общественного порядка при вскрытии двери. Можно предположить, что документ передали похоронной службе для того, чтобы тело отвезли в морг как опознанное. Но подтвердить это никто не может.

Достоверно известно лишь то, что в морге тело — уже только предположительно Парадеева — пролежало полтора месяца, после чего было похоронено как неустановленное лицо, что подтверждается записью ЗАГСа от 16 мая прошлого года. А теперь начальник Челябинского областного бюро судебно-медицинской экспертизы Алексей Пастернак выдал ответ на запрос администрации, что тот неопознанный труп был именно хозяином квартиры.

После разговора с полицейским Анна начала названивать в администрацию. Там абсолютно случайно от какого-то специалиста она узнала, что на 11 марта суд уже назначил предварительное заседание. Разбирательство по существу началось уже в начале апреля. На первом заседании Леонтьевы задавали вопрос представителю администрации, откуда им спустя год стало известно о продаже выморочной квартиры, но ответа не получили.

— Они ничего не ответили, сослались на то, что идёт следствие. Но ведь во всех документах, в том числе и датированных 2018 годом, Парадеев числится живым, абсолютно нигде нет отметки о его смерти, — уверяет женщина и в подтверждение показывает бумаги. — Мы попросили вызвать на допрос начальника морга, чтобы объяснил, как они поняли, что то захороненное тело — это именно Парадеев. Но судья отказала, сказала, что это можно выяснить и через запрос.

Спецкор 74.ru напрямую связался с начальником Челябинского областного бюро судебно-медицинской экспертизы Алексеем Пастернаком. Дать ответ по конкретному телу он не смог, и поднимать архивы по нашей просьбе не захотел, но объяснил общий порядок.

— Честно говоря, не помню этого [Парадеева], потому что такое [большое] количество справок от муниципалитета приходит, — ответил Пастернак. — Бывает так, что поступает к нам как неустановленное лицо, соответственно, мы заявляем об этом в правоохранительные органы или, как правило, на место происшествие приезжает Следственный комитет , допустим. А через некоторое врем оперативно-розыскные мероприятия позволяют его идентифицировать, и потом ему в дальнейшем присваивается фамилия на основе процессуальных данных.

Пока суд будет запрашивать более подробную информацию в судебно-медицинском бюро, полицейские уже возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК (мошенничество). Потерпевшим признана администрация Челябинска. Перспектива найти аферистов весьма и весьма туманная. Агентство недвижимости «Наша собственность», сопровождавшее сделку от лица продавца, найти оказалось невозможно. В справочниках по адресу оно уже не числится, сайта нет.

Ещё в феврале Парадеев числился живым во всех госорганах

В Комитете по управлению имуществом и земельным отношениям администрации Челябинска, куда 74.ru направил запрос, раскрывать детали не пожелали. На вопрос о том, откуда мэрии стало известно о выморочной квартире, купленной Леонтьевыми, чиновники на несколько абзацев расписали общий порядок, согласно которому информацию им могут предоставлять и управляющие компании, и жильцы дома. Как было в конкретном случае, осталось неизвестным. Но в ответе указано, что у них есть два года и три месяца на оформление права собственности на вымоченное имущество.

Дальше в бумаге за подписью и.о. заместителя председателя Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям Елены Красиковой озвучили уже известный факты о том, что паспорт не был передан в ЗАГС для регистрации смерти и им воспользовались мошенники, о чём мэрия заявила в полицию. Администрация настаивает, что ей причинён крупный ущерб, в связи с чем и был подан иск о признании договора купли-продажи недействительным.

— В связи с выше указанными обстоятельствами, а именно наличием возбужденного уголовного дела, рассмотрением в суде искового заявления администрации, более подробная информация на ваш запрос не может быть представлена, — заключила в своём ответе Красикова, и добавила, — согласно мониторингу, проведённому Комитетом, минимальная цена в 2017 году аналогичной квартиры в многоквартирном доме по адресу… (приведён дом Леонтьевых, — Прим. Ред) составляла 2 250 000 рублей. Таким образом, при приобретении недвижимого имущества гражданам необходимо следовать принципу разумной осмотрительности.

История Леонтьевых не первая подобная в Челябинске. Люди, которым аферисты продали выморочную квартиру, годами ходят по судам, отстаивая у чиновников право собственности. Споры дошли до Конституционного суда, который летом прошлого года в постановлении указал, что не допускается выселение добросовестных покупателей, которые шли на сделку, полагаясь на данные ЕГРН и в законном порядке зарегистрировал право собственности на жильё. Таким образом чиновникам дали понять, что они сами виноваты в том, что несвоевременно установили свои права на выморочное имущество.

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— В данном случае Леонтьева является добросовестным приобретателем жилого помещения, в установленном законом порядке зарегистрировала право собственности на него, — высказала своё мнение уполномоченный по правам человека в Челябинской области Маргарита Павлова . — При этом публично-правовое образование — администрация города Челябинска не предприняло своевременных мер по установлению выморочного имущества и надлежащему оформлению своего права собственности на него. В связи с чем в суд будет направлено соответствующее мнение по спорному вопросу уполномоченного по правам человека в Челябинской области. Кроме того, сотрудники аппарата уполномоченного присутствуют в судебных заседаниях.

Юрист мэрии отказался отвечать на вопрос Анны о том, откуда они узнали о проданной выморочной квартире

В суд также приходит и сотрудник прокуратуры Калининского района. Но он пока в роли наблюдателя.

— Прокурор вступает в процесс по всем делам о выселении согласно ГПК (Гражданско-процессуальному кодексу — Прим. ред.), — объяснила помощник прокурора Калининского района Динара Прялова. — Мы свою позицию ещё не сформировали, состоялось ещё только первое заседание. Сначала заслушиваются пояснения сторон, свидетелей, если они есть, потом изучаются. Затем суд изучает письменные доказательства, и только после этого прокурору даётся слово для заключения.

74.ru направил в Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям администрации Челябинска запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Но за неделю, пока готовился материал, ответа от чиновников не поступило.