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Проект о бессрочном праве выкупа арендуемого имущества субъектами МСП принят в I чтении
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Проект о бессрочном праве выкупа арендуемого имущества субъектами МСП принят в I чтении 

ТАСС 54 минуты назад
МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, направленный на расширение имущественной поддержки малого и среднего бизнеса.
Документ устанавливает бессрочное право выкупа арендуемого субъектами МСП государственного и муниципального имущества, а также распространяет действие этого права на федеральное имущество, создает возможности для вовлечения земельных участков в механизм оказания имущественной поддержки субъектам МСП.
Согласно действующему законодательству, приоритетное право выкупа арендуемого имущества малым бизнесом действует до 1 июля 2018 года, при этом условия выкупа зависят от срока нахождения имущества в аренде. В соответствии с законопроектом, отменяется привязка к дате, по состоянию на которую арендуемое имущество должно находиться в аренде у субъекта МСП в соответствии с договором или договорами аренды для реализации преимущественного права выкупа.
Законопроект дает право органам госвласти субъектов РФ и органам местного самоуправления вносить земельные участки в перечни государственного и муниципального имущества, предназначенного для сдачи в аренду субъектам МСП. Нa право заключения договоров аренды земельных участков, включенных в перечни, будут проводиться специальные аукционы только среди субъектов МСП. Также запрещается передача прав и обязанностей по заключенным с субъектами МСП договорам аренды земельных участков, включенных в перечни, третьим лицам.
Законопроект инициирован в соответствии с планом мероприятий по реализации стратегии развития малого и среднего предпринимательства в РФ на период до 2030 года, утвержденного распоряжением кабинета министров от 2 июня 2016 года в целях расширения имущественной поддержки субъектов МСП.
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