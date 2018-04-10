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ГД рассмотрит проект о бессрочном праве выкупа арендуемого имущества субъектами МСП
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ГД рассмотрит проект о бессрочном праве выкупа арендуемого имущества субъектами МСП 

ТАСС 42 минуты назад
МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Госдума рассмотрит во вторник, 10 апреля в первом чтении правительственный законопроект, направленный на расширение имущественной поддержки малого и среднего бизнеса.
Документ устанавливает бессрочное право выкупа арендуемого субъектами МСП государственного и муниципального имущества, а также распространяет действие этого права на федеральное имущество, создает возможности для вовлечения земельных участков в механизм оказания имущественной поддержки субъектам МСП.
Это предложение было поддержано большинством субъектов РФ и объединениями предпринимателей (Торгово-промышленная палата, Российский союз промышленников и предпринимателей, Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России»).
Согласно действующему законодательству, приоритетное право выкупа арендуемого имущества малым бизнесом действует до 1 июля 2018 года, при этом условия выкупа зависят от срока нахождения имущества в аренде. В соответствии с законопроектом, отменяется привязка к дате, по состоянию на которую арендуемое имущество должно находиться в аренде у субъекта МСП в соответствии с договором или договорами аренды такого имущества для реализации преимущественного права выкупа.
"Предоставление субъектам МСП преимущественного права выкупа недвижимого имущества, находящегося в федеральной собственности, по аналогии с уже имеющимся у них преимущественным правом выкупа недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъекта РФ или муниципальной собственности, представляется оправданным в целях уравнивания в правах арендаторов федерального имущества и арендаторов имущества субъектов РФ и муниципального имущества", — говорится в пояснительной записке к документу.
Законопроект дает право органам госвласти субъектов РФ и органам местного самоуправления вносить земельные участки в перечни государственного и муниципального имущества, предназначенного для сдачи в аренду субъектам МСП. Общее количество земельных участков, включенных в перечни, составляет 1259 единиц (2,8% общего числа объектов, включенных в перечни). По информации Росимущества, общее число объектов, предоставленных во владение или в пользование на долгосрочной основе субъектам МСП из указанного числа объектов, находящихся в федеральной собственности — 148.
Специальные аукционы для МСП  Документом также вносятся изменения в Земельный кодекс РФ, предусматривающие возможность проведения специализированных аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков, включенных в перечни, только среди субъектов МСП. Также запрещается передача прав и обязанностей по заключенным с субъектами МСП договорам аренды земельных участков, включенных в перечни, третьим лицам, и закрепляется требование о включении сведений о льготах по арендной плате в отношении земельного участка, включенного в перечни, в состав сведений, подлежащих указанию в извещении о проведении аукциона.
Законопроект инициирован в соответствии с планом мероприятий по реализации стратегии развития малого и среднего предпринимательства в РФ на период до 2030 года, утвержденного распоряжением кабинета министров от 2 июня 2016 года в целях расширения имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
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