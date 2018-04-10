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Минстрой начал работу над конкурсом лучших проектов городской среды
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Минстрой начал работу над конкурсом лучших проектов городской среды 

Национальная Служба Новостей 32 минуты назад
Фото: Национальная Служба Новостей
В Минстрое состоялось первое заседание Федеральной конкурсной комиссии по организации и проведению Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.
Как сообщил глава ведомства Михаил Мень, по итогам конкурса будет отобрано 80 победителей, из них 20 в категории «исторические поселения» и 60 в категории «малые города». Он подчеркнул, что конкурс направлен на поддержку проектов по созданию привлекательных городских пространств, способствующих повышению качества жизни.
Добавим, для каждой категории установлен размер премии: для исторических поселений в среднем по 50 миллионов рублей, для малых городов в зависимости от подкатегории от 30 до 100 миллионов рублей. Общий объем призового фонда составляет 5 миллиардов рублей. Актуальную информацию о конкурсе можно получить на сайте konkurs.gorodsreda.ru.
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