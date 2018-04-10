Минстрой начал работу над конкурсом лучших проектов городской среды

Минстрое состоялось первое заседание Федеральной конкурсной комиссии по организации и проведению Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

Как сообщил глава ведомства Михаил Мень , по итогам конкурса будет отобрано 80 победителей, из них 20 в категории «исторические поселения» и 60 в категории «малые города». Он подчеркнул, что конкурс направлен на поддержку проектов по созданию привлекательных городских пространств, способствующих повышению качества жизни.

Добавим, для каждой категории установлен размер премии: для исторических поселений в среднем по 50 миллионов рублей, для малых городов в зависимости от подкатегории от 30 до 100 миллионов рублей. Общий объем призового фонда составляет 5 миллиардов рублей. Актуальную информацию о конкурсе можно получить на сайте konkurs.gorodsreda.ru.