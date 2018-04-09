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Главгосстройнадзор выявил нарушения строительства жилого дома в Мытищах
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Главгосстройнадзор выявил нарушения строительства жилого дома в Мытищах 

РИАМО 35 минут назад
Фото: РИАМО
Главгосстройнадзор Московской области во время проверки строительства многоэтажного жилого дома с подземным паркингом, который возводится на Тайнинской улице в городском округе Мытищи, выявил нарушения проектной документации, говорится в сообщении пресс-службы надзорного органа.
«На сегодняшний день строительная готовность объекта составляет 65%. Ведутся работы по устройству наружных стен жилого дома, выполнена кладка внутренних стен второго-четвертого этажей, ведутся работы по устройству кровли. Работы в графике. В ходе проверки инспекторским составом отдела надзора за строительством №4 выявлены нарушения проектной документации», — сказал начальник Главгосстройнадзора Подмосковья Руслан Тагиев.
В отношении лица, осуществляющего строительный контроль, ООО «СПЕЦСТРОЙ» составлены два протокола об административном правонарушении и выданы предписания с конкретными сроками устранения нарушений. Общая сумма штрафных санкций по итогам рассмотрения дел об административных правонарушениях составила 150 тысяч рублей.
Общая площадь трехсекционного шестиэтажного дома с подземным паркингом — 9883 квадратных метра. Строительство осуществляется за счет средств инвестора. Заказчиком выступает ООО «СОЮЗ-Инвест». Новостройка рассчитана на 100 квартир.
Строительство многоэтажного жилого дома планируется завершить в третьем квартале 2018 года.
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