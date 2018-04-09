Эльбрус Нигматуллин: Цены на квадратные метры по России очень разнятся

Эльбрус Нигматуллин, спортсмен, четырехкратный победитель турнира «Самый сильный человек России »:

Купить жилье в России, не влезая в долги, могут очень немногие. Для нашего уровня жизни и уровня доходов цены на квартиры, конечно, неподъемные.

Но приходится крутиться. А что делать? Не жить же на улице. Наша семья взяла несколько лет назад ипотеку. Других вариантов не было. Поскольку такой большой суммой денег, необходимой на покупку жилья, мы не располагали.

Но ипотечный кредит тоже не каждый может себе позволить. У нас это штука совсем не дешевая. За многие годы, на которые ты берешь ипотеку, переплачиваешь в итоге две-три стоимости квартиры. Чем больше срок кредитования, тем, соответственно, больше переплата. В Европе стоимость ипотечных кредитов в разы дешевле. И это при том что доходы населения там гораздо выше. Но у нас вот так. И ничего с этим не поделаешь. Можно, наверное, ждать, когда ситуация изменится. Но когда это произойдет? И будет ли вообще? А жить нужно уже сейчас. Поэтому те, кто не хочет делить жилплощадь с родителями, вынуждены брать деньги в долг у банков. Вынуждены искать несколько источников дохода, чтобы потянуть ипотеку и не остаться вдруг без крыши над головой.

Безусловно, цены на квадратные метры по России очень разнятся. В Челябинске , например, полуторка стоит где-то 1,3 — 1,5 миллиона. В сравнении с той же Москвой вообще «копейки». Но вот зарплаты челябинские с московскими не сравнить. Поэтому для местных жителей полтора миллиона — это огромная сумма.

Думаю, всем бы хотелось, чтобы в нашей стране возродилась советская система распределения жилья. Когда квартиры выдавались бесплатно, существовало так называемое служебное жилье. Но это, к сожалению, утопия. В условиях рыночной экономики это невыгодно, для государства — накладно, а для нечистых на руку чиновников может стать огромной «кормушкой», что не сильно-то облегчит жизнь простым людям.