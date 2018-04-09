Сколько стоит самая дешевая квартира в России 

Омсукчан — поселок городского типа, расположенный в очень суровой субарктической климатической зоне. Там длинная морозная зима и короткое прохладное лето, когда в самый жаркий месяц — июль — столбики термометра не поднимаются выше 15 градусов. Туда едут, чтобы заработать: в окрестностях добывают золото, серебро, уголь и олово.
Но, как удалось выяснить "Российской газете", жилье в поселке в Магаданской области еще не самое дешевое. Федеральный портал «Мир квартир» сообщил «РГ», что за 100 тысяч продается однокомнатная квартира в 30 квадратных метров в городе Копейск Челябинской области. Порой диван дороже стоит. Правда, это жилье в строящемся доме. За 130 тысяч можно купить однушку в 33 «квадрата» уже в Челябинске. Она не требует ремонта.
За 135 тысяч рублей можно взять даже двушку (почти 47 квадратных метров). Она расположена в городе Кохма Ивановской области. Это тоже новостройка — в шаговой доступности есть детский сад, школа, остановка, магазины. Кому хочется погреться, тот может рассмотреть вариант покупки жилья в Майкопе — столице Адыгее. Зима там бывает, но очень недолгая. За однушку в 25 «квадратов» в Майкопе просят 190 тысяч.
Впрочем, все эти цены кажутся бросовыми только если сравнивать их с ценой столичной и подмосковной недвижимости. Для жителей регионов, где продается такое жилье, даже такая стоимость кажется завышенной.
"Такое жилье выставляют на продажу в регионах, где уровень жизни ниже, чем в остальной России, дефицит рабочих мест, инвестиционная привлекательность крайне низка, — поясняет гендиректор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко. — У местных жителей нет наличных денег, а ипотеку многие не могут получить, поскольку либо нет работы, либо низкая зарплаты. У квартир и домов в таких регионах нет шансов на существенный рост цен в ближайшее время — наоборот, скорее всего, они будут падать".
Но, может, такая недвижимость интересна москвичам и жителям других мегаполисов, у которых зарплаты одни из самых высоких в стране? Скупил по 100 тысяч квартиры в России и сдавай их потом в аренду. «Если в регионе или в конкретном месте в ближайшее время ожидается какая-то инвестиционная активность — начинается строительство завода, сельхозпредприятия, там будут прокладывать дорогу, тогда почему бы и нет? — рассуждает руководитель аналитического центра „Индикаторы рынка недвижимости Олег Репченко. — А если в поселке или маленьком городе деловой жизни почти нет, то будет нереально найти арендаторов. У местных жителей денег нет, а из других городов кто туда приедет? Делать-то там все равно нечего“.