Сколько стоит самая дешевая квартира в России

Омсукчан — поселок городского типа, расположенный в очень суровой субарктической климатической зоне. Там длинная морозная зима и короткое прохладное лето, когда в самый жаркий месяц — июль — столбики термометра не поднимаются выше 15 градусов. Туда едут, чтобы заработать: в окрестностях добывают золото, серебро, уголь и олово.

За 135 тысяч рублей можно взять даже двушку (почти 47 квадратных метров). Она расположена в городе Кохма Ивановской области . Это тоже новостройка — в шаговой доступности есть детский сад, школа, остановка, магазины. Кому хочется погреться, тот может рассмотреть вариант покупки жилья в Майкопе — столице Адыгее . Зима там бывает, но очень недолгая. За однушку в 25 «квадратов» в Майкопе просят 190 тысяч.

Впрочем, все эти цены кажутся бросовыми только если сравнивать их с ценой столичной и подмосковной недвижимости. Для жителей регионов, где продается такое жилье, даже такая стоимость кажется завышенной.

"Такое жилье выставляют на продажу в регионах, где уровень жизни ниже, чем в остальной России , дефицит рабочих мест, инвестиционная привлекательность крайне низка, — поясняет гендиректор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко . — У местных жителей нет наличных денег, а ипотеку многие не могут получить, поскольку либо нет работы, либо низкая зарплаты. У квартир и домов в таких регионах нет шансов на существенный рост цен в ближайшее время — наоборот, скорее всего, они будут падать".