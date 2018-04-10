Нотариусы бесплатно оформят квартиры в Росреестре

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала законопроект, обязывающий нотариусов при оформлении сделок с недвижимостью проводить регистрацию этой недвижимости в Росреестре . Для гражданина такая регистрация станет бесплатной.

Госдума рассматривает данное предложение, пишет "Российская газета" . Зарегистрировать недвижимость через нотариуса можно и сегодня. Но это дело добровольное, и такая услуга является платной. Правкомиссия предлагает включить регистрацию в базовый и бесплатный проект.

Федеральная нотариальная палата (ФНП) не возражает. При этом законопроект предлагает ввести ответственность нотариусов за нарушение сроков подачи документов: бумаги должны вносить в электронном виде и максимально быстро. ФНП отмечает, что электронные технологии в нотариальной области развиваются опережающими темпами.

Что касается взаимодействия нотариусов с Росреестром, то уже сегодня регистрация сделок, удостоверенных нотариусом, происходит в максимально короткие сроки, — три дня при подаче документов нотариусом в Росреестр на бумажном носителе и один день — при подаче документов в электронном виде.

Тариф за передачу заявления на регистрацию составляет 1 тыс. руб. При этом услуги правового и технического характера бесплатные. После принятия закона регистрация станет полностью бесплатной. Остальные тарифы останутся без изменений.