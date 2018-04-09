Бизнесу нужны льготы, а не повышение ставок

России назревает крупная налоговая реформа. Эксперты сетевого вещания «ВМ» обсудили, как может в итоге измениться система и как это отразится на представителях среднего и малого бизнеса, а также на рядовых жителях страны.

Важнейший вопрос, стоящий сейчас перед законодателями, это определение того, какой курс выберет президент России.

— Ситуация получается двоякая. Если мы сейчас изберем путь экономического прорыва, про который говорил глава государства в послании Федеральному собранию, с ростом в 5 процентов, то мы получим одну модель налогообложения. Такое осуществимо, только если реализовать предложения Владимира Путина от 2012 года по обнулению кредитной процентной ставки для предпринимателей, это даст дополнительно 65 триллионов рублей кредитных средств, что крайне важно в условиях санкций. Это, соответственно, порядка 9 триллионов налоговых поступлений в бюджет. Поэтому поднимать налоговые ставки или вводить прогрессивную систему не понадобится. Тем не менее думаю, что в этом случае нужно будет реформировать налоговую систему, — пояснил депутат Государственной думы РФ Евгений Федоров . — Либо мы идем по старому, более безопасному пути для развития страны с «развивающейся экономикой». В таком случае увеличение налоговой нагрузки неизбежно. Но это чревато невыполнением решения президента России об экономическом росте.

При этом налоговая реформа — только часть большого блока преобразований, в которых остро нуждается экономика страны в целом.

— Увеличение налогов вызвано, в первую очередь, несбалансированностью как федерального бюджета, который последние несколько лет заканчивает отчетный период с дефицитом, так и региональных. При этом также продолжает существовать первичный дефицит пенсионной системы, который, по предварительным оценкам, в ближайшие годы будет только нарастать. Если мы ничего не будем менять в этих сферах, то увеличение налоговой нагрузки неизбежно. Просто потому, что только так удастся сбалансировать бюджет, — сказал директор финансово-экономического аналитического центра «Институт реформирования общественных финансов» Владимир Климанов

Эксперты подчеркнули, что одной из центральных проблем, не дающих ускорить экономический рост России, является приоритетность наполнения бюджета, а не помощь в развитии малого и среднего бизнеса.

— Все озвучиваемые правительством России предложения вроде увеличения пенсионного возраста, прогрессивной шкалы налогообложения и прочего никак не связаны со стимулированием бизнеса. Нужно предоставлять инвестиционные льготы, развивать концепцию «налоговых каникул». В целом необходимо находить те отрасли, которые сейчас требуют для возрождения вливания огромных средств. И для них ввести льготы — то есть отменить налоги и предоставить беспроцентные кредиты. Так появится возможность развивать свое производство. И поступления в бюджет от такой деятельности будут, но не сразу, — предложил выход из сложившейся ситуации специалист Института налогового менеджмента и экономики недвижимости Владимир Саськов. — Хочешь развивать экономику — сокращай налоговую нагрузку.

Важной составляющей развития любой экономики, добавили эксперты, является малый бизнес. А он сейчас находится под большим давлением.

— Любые предложения по модернизации нашей экономики, в том числе и поступающие из-за рубежа, почему-то ведут к увеличению административного давления. Но нужно идти к тому, чтобы люди могли получать значительную часть своих доходов за счет инвестирования. И государство сделало немало для защиты от избыточного налогообложения, — подчеркнул исполнительный директор финансовой управляющей компании Владимир Крейндель. — Например, был создан институт индивидуального инвестиционного счета, который востребован у предпринимателей.

Специалисты отметили, что некорректно проводить сравнения с зарубежными системами.

— Неправильно равнять российскую налоговую систему с западной. В первую очередь, потому что россияне не сильно доверяют отечественной системе. Люди постоянно ожидают повышения различных ставок, — заявила кандидат экономических наук Эльвира Бахтигозина.

Все участники круглого стола пришли к выводу, что сохранение нынешнего экономического курса развития страны негативно скажется на росте основных показателей.