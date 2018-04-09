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Долги по аренде земли заплатили в бюджет Долгопрудного по требованию прокуратуры
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Долги по аренде земли заплатили в бюджет Долгопрудного по требованию прокуратуры 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
По требованию прокуратуры в бюджет городского округа Долгопрудный поступили платежи за аренду земли на сумму свыше 2 миллионов рублей, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.
Прокуратура города Долгопрудного провела проверку соблюдения законодательства при распоряжении муниципальным имуществом. Проверка показала, что у коммерческой организации, несколько лет арендовавшей в городском округе Долгопрудный земельный участок, образовалась крупная задолженность перед бюджетом муниципального образования.
«В связи с этим прокуратура города Долгопрудного внесла генеральному директору организации-должника представление, которое рассмотрено и удовлетворено, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. В настоящее время юридическое лицо перечислило в местный бюджет свыше 2 миллионов рублей в счет арендной платы за землю», — говорится в сообщении.
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