Ещё
Отказалась съезжать: в Уфе инвалиду-колясочнику дали квартиру на последнем этаже
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Отказалась съезжать: в Уфе инвалиду-колясочнику дали квартиру на последнем этаже 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
В Уфе приостановили расселение аварийного дома в центре города, так как одна из жительниц отказалась получать новую квартиру. Пенсионерке и инвалиду Анастасии Макаровой мэрия выделила квартиру на последнем этаже высотки, не пригодной для жизни инвалидов.
Власти первоначально выделили жительнице аварийного дома на Коммунистической, 47 квартиру в новом доме на Испытателей, 21.
— Дело в том, что переселиться в новую квартиру Анастасии Петровне было предложено до того, как заявитель предоставила справку, подтверждающую установление инвалидности, — сообщили в городской мэрии.
Выяснив все обстоятельства дела, в мэрии предложили пенсионерке еще один вариант жилья — в благоустроенном доме на Геологов, 53, на этот раз на третьем этаже. Оба варианта находятся на территории микрорайона Кузнецовский Затон, который застраивается социальным жильем для расселения жителей ветхих и аварийных зданий.
ufa1.ru: последние новости
Уфимской мэрии вернули землю на 40 миллионов рублей, незаконно отданную застройщику 60 лет в развалюхе: в Башкирии вдове ветерана дали деньги на новое жилье Трещины до подвала и перекошенные комнаты: в Уфе 36 семей живут в разрушающемся доме
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
После разговора с Путиным Меркель сделала резкие заявления852
Врачи в Солсбери не подтвердили отравление Скрипалей119
Небо над Сирией опустело400
Британия отказалась бомбить Сирию78
Умер автор хитов Киркорова9
Видео
00:11
Появилось видео крушения Ми-8 в Хабаровске
Происшествия Катастрофы
Австралиец нашел за унитазом скрытоглазого аспида
В мире
02:36
Богданов обсудил с послом Израиля ситуацию в Сирии
Политика
00:37
Рыбку и Лесли увозят из Бангкока
В мире
00:43
Культ бездействия: чиновники проигнорировали обвал рынков
Рынки Статьи
01:36
Украина арестовала еще одно российское судно
В мире Политика
04:10
В Москве объявили штормовое предупреждение
Погода Новости Москвы
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
01:16
Путин рассказал о разработке уникального оружия
Оружие Армия
06:39
ФСБ «получила» ключи шифрования от Telegram
Интернет Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение