Отказалась съезжать: в Уфе инвалиду-колясочнику дали квартиру на последнем этаже

Уфе приостановили расселение аварийного дома в центре города, так как одна из жительниц отказалась получать новую квартиру. Пенсионерке и инвалиду Анастасии Макаровой мэрия выделила квартиру на последнем этаже высотки, не пригодной для жизни инвалидов.

Власти первоначально выделили жительнице аварийного дома на Коммунистической, 47 квартиру в новом доме на Испытателей, 21.

— Дело в том, что переселиться в новую квартиру Анастасии Петровне было предложено до того, как заявитель предоставила справку, подтверждающую установление инвалидности, — сообщили в городской мэрии.

Выяснив все обстоятельства дела, в мэрии предложили пенсионерке еще один вариант жилья — в благоустроенном доме на Геологов, 53, на этот раз на третьем этаже. Оба варианта находятся на территории микрорайона Кузнецовский Затон, который застраивается социальным жильем для расселения жителей ветхих и аварийных зданий.