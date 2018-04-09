Ещё
5‑этажный жилой дом построят в городском округе Шатура
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

5‑этажный жилой дом построят в городском округе Шатура 

РИАМО 1 час назад
Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области провели проверку строительства 5-этажного жилого дома на улице Школьная в городском округе Шатура, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.
«На объекте ведутся работы подготовительного этапа — устройство ограждений, временных подъездных дорог и пункта мойки колес», — отмечается в сообщении.
Как добавил начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Руслан Тагиев, 5-этажный жилой дом рассчитан на 108 квартир, среди которых 71 однокомнатная, 12 двухкомнатных и 5 трехкомнатных. Общая площадь дома — почти 5 тысяч квадратных метров. В проекте учтены требования беспрепятственного и удобного передвижения маломобильной категории граждан.
«Генподрядной организации указано на замечания в части организации стройплощадки, которые были устранены в ходе проверки», — отметил Тагиев.
Объект возводится за счет средств инвестора. Застройщиком выступает ООО «ТехноСтройОлимп». Завершить строительство планируется в третьем квартале 2020 года.
РИАМО: последние новости
Кадастровую оценку недвижимости обсудят в Мособлдуме 11 апреля Арбитраж признал застройщика ЖК «Царицыно» в Москве банкротом Одиннадцать пунктов для сдачи ЕГЭ на дому организуют в Подмосковье
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сбербанк выступил с заявлением
Первые плоды санкций США. Что будет дальше598
Эрдоган нацелился на Донбасс296
Черный понедельник, пророчество Черномырдина и другие события дня23
Галкин поделился личной трагедией24
Видео
00:17
«Поднимала ее и бросала, потом швыряла по кровати»
Происшествия Статьи
11:31
Евро превысил 75 рублей
Рынки
02:36
Трамп пригрозил «важными решениями» по Сирии
США В мире
02:05
Первые плоды санкций США. Что будет дальше
Рынки Личный счет
01:15
Самойловой на «Евровидении» грозит опасность
Шоу-бизнес
00:59
Галкин поделился личной трагедией
Шоу-бизнес
05:54
Откуда мы знаем возраст Вселенной
Наука и техника Наука
00:39
Авиаудару по Сирии нашли объяснение
Оружие Армия
02:15
Путин наградил двух американских генералов
Политика
00:30
Apple выпустила красный iPhone
Гаджеты Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение