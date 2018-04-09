5‑этажный жилой дом построят в городском округе Шатура 

Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области провели проверку строительства 5-этажного жилого дома на улице Школьная в городском округе Шатура, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.
«На объекте ведутся работы подготовительного этапа — устройство ограждений, временных подъездных дорог и пункта мойки колес», — отмечается в сообщении.
Как добавил начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Руслан Тагиев, 5-этажный жилой дом рассчитан на 108 квартир, среди которых 71 однокомнатная, 12 двухкомнатных и 5 трехкомнатных. Общая площадь дома — почти 5 тысяч квадратных метров. В проекте учтены требования беспрепятственного и удобного передвижения маломобильной категории граждан.
«Генподрядной организации указано на замечания в части организации стройплощадки, которые были устранены в ходе проверки», — отметил Тагиев.
Объект возводится за счет средств инвестора. Застройщиком выступает ООО «ТехноСтройОлимп». Завершить строительство планируется в третьем квартале 2020 года.