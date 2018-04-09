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ФАС возбудила дело против волгоградского застройщика из-за аббревиатуры ДОСААФ
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ФАС возбудила дело против волгоградского застройщика из-за аббревиатуры ДОСААФ 

Rambler News Service 37 минут назад
Управление Федеральной антимонопольной службы по Волгоградской области возбудило дело по признакам недобросовестной конкуренции местного застройщика «Авангард-инвест», сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру».
Претензии ФАС вызвало необоснованное использование аббревиатуры ДОСААФ в названии жилого комплекса. Представители застройщика утверждали, что ЖК строится при поддержке местного отделения ДОСААФ, сообщает издание. Ранее представители ДОСААФ заявили, что не разрешали застройщику пользоваться соответствующей аббревиатурой.
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