ФАС возбудила дело против волгоградского застройщика из-за аббревиатуры ДОСААФ 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Волгоградской области возбудило дело по признакам недобросовестной конкуренции местного застройщика «Авангард-инвест», сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру».
Претензии ФАС вызвало необоснованное использование аббревиатуры ДОСААФ в названии жилого комплекса. Представители застройщика утверждали, что ЖК строится при поддержке местного отделения ДОСААФ, сообщает издание. Ранее представители ДОСААФ заявили, что не разрешали застройщику пользоваться соответствующей аббревиатурой.