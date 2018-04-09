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Глава Псковского района Владимир Лавренов отчитался о доходах за 2017 год
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Глава Псковского района Владимир Лавренов отчитался о доходах за 2017 год 

Псковская губерния 37 минут назад
Глава Псковского района Владимир Лавренов отчитался о доходах за 2017 год, отчёт о его доходах и имуществе опубликован на сайте администрации муниципалитета. По этим данным, Лавренов в 2017 году заработал 1 млн 511 тыс. 516 рублей, его супруга заработала 527 тыс. 470 рублей. В соответствии с декларацией, в имуществе главы Псковского района — квартира (на двоих с женой) в 67,4 кв. метра, половина доли в жилом доме размером 68,1 кв. метра и хозпостройка, два гаража, и два земельных участка: доля 1/2 участка в 709 кв. метров и участок в 1500 кв. метров. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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