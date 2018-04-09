Жители Можайского осмотрели новый дом по программе реновации на ул. Гжатской, 16, к. 1

В Можайском районе готовы принять новых жильцов два дома по адресам: ул. Красных Зорь, д. 59, «Б» и ул. Гжатской, 16, к. 1. Обладателями 268 квартир по программе реновации станут собственники из четырёх пятиэтажек с улицы Гродненской (дома 7 и 9), а также Красных Зорь (дома 23 и 25).

На ул. Гжатской, 16, к. 1 ежедневно в течение двух недель открыт центр информирования граждан. С 08:00 до 21:00 без выходных и перерывов на обед сотрудники готовы провести консультацию и оформить выдачу смотрового ордера. Здесь же можно найти данные о застройщике, управляющей компании и т.д.

Одними из первых переселенцев стали Анна и Александр Колесниковы . Общая площадь их новой квартиры на 25 кв. м. больше той, где они живут сейчас. Порадовала семью и качественная отделка. «В старом доме были неровные стены, которые было сложно покрасить», — пожаловалась Анна. Теперь паре предстоит оформить необходимый пакет документов и начать привыкать новым видам и широкому обзору. Ведь переехать предстоит на 13 этаж.