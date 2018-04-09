Министр строительства и ЖКХ считает правильным страхование жилья от ЧС

Слова министра приводит «Газета.ru» . По мнению чиновника, практика страхования жилья от чрезвычайных ситуация является хорошим и нужным явлением: «Это абсолютно правильно. Если брать советский опыт, мы его любим часто критиковать, но на самом деле, там было много разумного и здравого. На мой взгляд, это разумное и правильное решение. Мы полностью поддерживаем».

Министр отметил, что реализация этой инициативы трудна. При этом он заявил, что у россиян нет оснований беспокоиться о повышении тарифов ЖКХ, если это новшество будет введено.