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Министр строительства и ЖКХ считает правильным страхование жилья от ЧС
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Министр строительства и ЖКХ считает правильным страхование жилья от ЧС 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Слова министра приводит «Газета.ru». По мнению чиновника, практика страхования жилья от чрезвычайных ситуация является хорошим и нужным явлением: «Это абсолютно правильно. Если брать советский опыт, мы его любим часто критиковать, но на самом деле, там было много разумного и здравого. На мой взгляд, это разумное и правильное решение. Мы полностью поддерживаем».
Министр отметил, что реализация этой инициативы трудна. При этом он заявил, что у россиян нет оснований беспокоиться о повышении тарифов ЖКХ, если это новшество будет введено.
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