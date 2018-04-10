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Власти Москвы скорректировали правила реновации
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Власти Москвы скорректировали правила реновации 

Говорит Москва 1 час назад
Фото: Говорит Москва
Об этом говорится в постановлении 219-ПП правительства Москвы от 27 марта 2018 года.
В постановлении подчеркивается, что подобный договор будет заключаться «с согласия собственника» и выплатой компенсации.
Её размер определен как разница между жилым метражом старой и новой квартиры, умноженной «на рыночную стоимость квадратного метра» в новом доме. Кроме того, согласившиеся на такую сделку получать десятипроцентную скидку на покупку второй квартиры в новом доме.
Как отмечает «Коммерсантъ», в ст. 7.3 федерального закона «О статусе столицы РФ» говорится, что переселенцы могут получать квартиры, общая площадь которых больше, а жилая — не меньше сносимого жилья. Однако опрошенные изданием юристы не видят в постановлении противоречий федеральному законодательству.
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 Ещё 8 источников 
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