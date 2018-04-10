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В Москве для строительства жилья по реновации отобраны 242 стартовые площадки
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В Москве для строительства жилья по реновации отобраны 242 стартовые площадки 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: ТВ Центр
Об этом в ходе заседания президиума правительства Москвы сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
«В настоящее время в целях обеспечения площадей дополнительно подобраны семь площадок. По предварительным подсчетам, на стартовых площадках будет построено 55 тыс. кв. м жилья. Таким образом, на 10 апреля мы имеем 242 площадки, на которых будет возведено более 3,5 млн кв. м жилья. Четыре площадки у нас подобраны в САО и по одной в СВАО, ЮАО и ВАО. Кроме того, в связи с технической невозможностью строительства жилого дома (большое количество инженерных сетей на участке), из списка исключается площадка по адресу: ЮАО, район Царицыно, ул. Севанская, вл. 54-56», — сказал М. Хуснуллин.
Ранее в интервью Агентству «Москва» глава столичного департамента строительства Андрей Бочкарев сообщил, что до конца текущего года в рамках программы реновации планируется начать строительство 34 домов на 7 тыс. 54 квартиры, а также запроектировать еще 130. Помимо этого, до конца года власти планируют снести первые 10 расселенных пятиэтажек, попавших в программу.
Агентство «Москва»: последние новости
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