В Москве для строительства жилья по реновации отобраны 242 стартовые площадки

Об этом в ходе заседания президиума правительства Москвы сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин

«В настоящее время в целях обеспечения площадей дополнительно подобраны семь площадок. По предварительным подсчетам, на стартовых площадках будет построено 55 тыс. кв. м жилья. Таким образом, на 10 апреля мы имеем 242 площадки, на которых будет возведено более 3,5 млн кв. м жилья. Четыре площадки у нас подобраны в САО и по одной в СВАО, ЮАО и ВАО. Кроме того, в связи с технической невозможностью строительства жилого дома (большое количество инженерных сетей на участке), из списка исключается площадка по адресу: ЮАО, район Царицыно, ул. Севанская, вл. 54-56», — сказал М. Хуснуллин.