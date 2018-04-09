Минстрой поддержал предложение о страховании жилья от ЧС в России 

Минстрой поддержал предложение о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций в России, заявил глава ведомства Михаил Мень. Об этом сообщает «Газета.Ru».
«Это абсолютно правильно. Если брать советский опыт, мы его любим часто критиковать, но на самом деле, там было много разумного и здравого», — сказал министр.
Он отметил, что реализовать инициативу будет непросто.
Кроме того, Мень отметил, что новшество никак не скажется на ценах, не вызовет их роста.
Ранее сообщалось, что Ростов-на-Дону возглавил список городов с самыми высокими показателями ввода жилья в России.
Также «Реальное время» сообщало, что с начала года в Татарстане ввели 742 тысячи квадратных метров жилья.