Минстрой поддержал предложение о страховании жилья от ЧС в России

Минстрой поддержал предложение о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций в России , заявил глава ведомства Михаил Мень . Об этом сообщает «Газета.Ru».

«Это абсолютно правильно. Если брать советский опыт, мы его любим часто критиковать, но на самом деле, там было много разумного и здравого», — сказал министр.

Он отметил, что реализовать инициативу будет непросто.

Кроме того, Мень отметил, что новшество никак не скажется на ценах, не вызовет их роста.

Ранее сообщалось, что Ростов-на-Дону возглавил список городов с самыми высокими показателями ввода жилья в России.