Николай Панков: Дом строится, налажен конструктивный диалог

Сегодня на очередном заседании рабочей группы по защите обманутых дольщиков в региональном правительстве 9 апреля участники встречи обсуждили вопрос сбора дополнительных средств с участников долевого строительства для достройки дома №3 в микрорайоне 3Г.

Депутат Государственной Думы Николай Панков отметил, что при достройке дома ЖСК «Возрождение» в Балаково был налажен конструктивный диалог между людьми, застройщиком и властью, а страховая компания ищет способ, как отсудить компенсации для обманутых дольщиков.

— Встречались с руководителем страховой компании, от которой люди ждут выплаты компенсаций. В настоящее время дело рассматривается в суде, ищут способ, как изъять деньги и вернуть дольщикам.

Депутат подчеркнул, что в мае строительство должно будет выйти на уровень первого этажа. Такие же обсуждения велись с дольщиками дома №5, который успешно достроен.