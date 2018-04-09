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Николай Панков: Дом строится, налажен конструктивный диалог
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Николай Панков: Дом строится, налажен конструктивный диалог 

АиФ 25 минут назад
Фото: АиФ
Сегодня на очередном заседании рабочей группы по защите обманутых дольщиков в региональном правительстве 9 апреля участники встречи обсуждили вопрос сбора дополнительных средств с участников долевого строительства для достройки дома №3 в микрорайоне 3Г.
Депутат Государственной Думы Николай Панков отметил, что при достройке дома ЖСК «Возрождение» в Балаково был налажен конструктивный диалог между людьми, застройщиком и властью, а страховая компания ищет способ, как отсудить компенсации для обманутых дольщиков.
— Встречались с руководителем страховой компании, от которой люди ждут выплаты компенсаций. В настоящее время дело рассматривается в суде, ищут способ, как изъять деньги и вернуть дольщикам.
Депутат подчеркнул, что в мае строительство должно будет выйти на уровень первого этажа. Такие же обсуждения велись с дольщиками дома №5, который успешно достроен.
— Главное, что дом строится, налажен конструктивный диалог между людьми, властью и застройщиком. Леонид Писной взял на себя большую социальную нагрузку, — отметил Николай Панков, курирующий достройку данного дома.
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