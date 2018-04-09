Ярославцев из аварийного дома переселили в такой же

Жителей аварийного дома в Переславле-Залесском переселили в такую новостройку, которая сама спустя несколько лет превратилась в аварийный дом.

Здание для переселенцев построили в 2010 году на улице Новая, 7. Но проблемы здесь начались очень быстро из-за странно спроектированных коммуникаций. Трубы и важные системы дома запаяли под полом первого этажа так, что для ремонта нужно вскрывать полы и выламывать перекрытия этажа в квартирах людей. Управдом пытался подбираться к трубам через люк в подъезде, но устранить все аварии на сетях таким образом не удаётся. Так, один из прорывов на трубах не устранили с ноября прошлого года. На помощь жителям пока откликнулись лишь общественники.

— Условия проживания в квартирах первого этажа далеки от комфортных: разрушается пол, стены и потолок в трещинах. Мы имеем дело с так называемым новым аварийным жильем: дом построен недавно, а уже масса проблем, — рассказала эксперт отделения ОНФ по Ярославской области Татьяна Бородина . — Общественники зафиксировали, что пострадал цоколь и отмостка вокруг дома. В подъезде тяжело дышать, поскольку из-под пола идет пар.

Общественники привлекли местных чиновников к проблемам дома. А сами жильцы устроили общее собрание, после которого решили обратиться в региональный фонд капремонта, чтобы полностью изменить систему водоснабжения в доме.