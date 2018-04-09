Волгоградку, по вине которой от газа погиб ребенок и бабушка, не оправдали

Суд не оправдал 58-летнюю контролера печного хозяйства ВГО «Центральное» ВОО ВДПО в Волгограде , из-за неосторожности которой в результате отравления угарным газом скончался годовалый ребенок, его 49-летняя бабушка и пострадала 30-летняя мать.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной прокуратуре, женщина не признала свою вину и пыталась обжаловать решение суда первой инстанции. Отметим, что тот приговорил ее к двум годам колонии-поселения. Областной суд встал на его сторону и оставил решение без изменения.