Волгоградку, по вине которой от газа погиб ребенок и бабушка, не оправдали 

Суд не оправдал 58-летнюю контролера печного хозяйства ВГО «Центральное» ВОО ВДПО в Волгограде, из-за неосторожности которой в результате отравления угарным газом скончался годовалый ребенок, его 49-летняя бабушка и пострадала 30-летняя мать.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной прокуратуре, женщина не признала свою вину и пыталась обжаловать решение суда первой инстанции. Отметим, что тот приговорил ее к двум годам колонии-поселения. Областной суд встал на его сторону и оставил решение без изменения.
Женщина должна была проводить плановую проверку дымоходных и вентиляционных систем многоэтажек в Кировском районе. В ходе осмотра 5 февраля 2016 года оборудования в одной из квартир она составила акт, признав его годными к эксплуатации. При этом по факту проверку она не проводила и документ составила, основываясь на словах хозяйки квартиры об отсутствии жалоб. Однако выход вентиляционного канала на кухне был зацементирован, а в совмещенном санузле — оборудован вытяжным электрическим вентилятором, что допускалось только в квартирах верхних этажей. «В результате, когда жильцы квартиры включили на кухне газовую водонагревательную колонку, произошло накопление в квартире угарного газа, из-за чего погибли годовалый ребенок и его 49-летняя бабушка, а 30-летняя мать была доставлена в больницу с отравлением», — заявили в прокуратуре.