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На одной из улиц Отрадного горела квартира
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На одной из улиц Отрадного горела квартира 

Управа района Отрадное 1 час назад
Фото: Управа района Отрадное
Квартира загорелась в конце минувшей недели в одном из жилых домов района Отрадное. Об этом сообщил источник в управлении МЧС по СВАО.
— Пожар возник в доме № 22 по улице Декабристов. Причиной оказалась беспечность хозяйки — пожилая женщина заснула, не потушив сигарету, — рассказали в управлении.
Благодаря вмешательству бдительных соседей огонь удалось потушить быстро, еще до приезда пожарных. Но жилица квартиры успела получить ожоги. Она была отправлена в больницу.
Спасатели в очередной раз напоминают об элементарных мерах предосторожности: не курить в кровати, не оставлять без присмотра включенные электроприборы, закрывать в свое отсутствие окна и балконы для защиты от случайного окурка. (ак)
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