Свыше 2,5 тыс. документов в электронном виде поступило в Главгосстройнадзор с начала года

В Главное управление государственного строительного надзора Московской области через региональный портал госуслуг с начала 2018 года поступило от застройщиков и более 2,5 тысяч документов в электронном виде, говорится в сообщении пресс-службы регионального Главгосстройнадзора.

«С начала 2018 года через региональный портал госуслуг (РПГУ) в Главное управление государственного строительного надзора Московской области поступило 2567 документов в электронном виде. В настоящее время застройщики через портал подали в Главгосстройнадзор 220 извещений о начале строительства (реконструкции) объектов, 162 извещения об окончании строительства, 141 заявление о выдаче заключений о соответствии, а также иные документы», — сообщил начальник надзорного ведомства Руслан Тагиев

В рамках осуществления функции государственного строительного надзора через личный кабинет застройщика на портале госуслуг участники строительства подают 12 документов в Главгосстройнадзор Московской области.

При условии ведения застройщиком исполнительной документации в ведомственной информационной системе стройнадзора и подключении строящихся объектов к системе видеонаблюдения «Безопасный регион» кратно сокращается количество надзорных мероприятий и сроки их проведения.

Помимо этого, Главгосстройнадзором запущены электронные сервисы по подаче заявления на выдачу заключения о соответствии застройщика и проектной документации требованиям 214-ФЗ, предоставление ежеквартальной отчетности.

12 апреля в Главгосстройнадзоре пройдут обучающие вебинары по предоставлению госуслуг в электронном виде.