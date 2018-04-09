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Авторынок бушных машин просел на 5% на Дальневосточном регионе
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Авторынок бушных машин просел на 5% на Дальневосточном регионе 

Car.ru 36 минут назад
Фото: Car.ru
Согласно оперативным данным от автоаналитиков «Автостата», российский авторынок подержанных машин в Российской Федерации в период январь-февраль показал прирост на 3,5% в сравнении с прошлогодними результатами.
Разброс показателей по стране достаточно велик. Так, максимум роста вторичного авторынка РФ зафиксировали на Кавказе (+15%).
Хороший результат и на Урале (+11%). Поволжье показало прирост продаж на авторынке подержанных машин на 8%.
Федеральные округа: Южный и Северо-Западный вышли на показатели роста 5 и 4%. Самый низкий показатель роста у Южного ФО (+1%).
Но были и отрицательный показатели. Так в Сибири рынок б/у машин обвалился на 3%, а на Дальневосточном регионе обсуждаемый показатель рухнул на 5%.
Сложно как-то комментировать такой разлет параметров. Тем более, когда речь идет о соседствующих регионах. Тем не менее, факт есть факт. Хотелось бы верить, что причиной вышеуказанной ситуации стало более активное приобретение автомобилей на рынке новых машин.
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