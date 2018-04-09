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Кадастровую оценку недвижимости обсудят в Мособлдуме 11 апреля
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Кадастровую оценку недвижимости обсудят в Мособлдуме 11 апреля 

РИАМО 34 минуты назад
Фото: РИАМО
В Мособлдуме 11 апреля состоится круглый стол «Проведение в 2018 году государственной кадастровой оценки объектов недвижимости и земельных участков на территории Московской области», говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.
Целью круглого стола является реализация положений послания президента Российской Федерации Владимира Путина Федеральному собранию Российской Федерации от 1 марта 2018 года. Путин отметил, что налог на имущество физических лиц должен быть справедливым и посильным для граждан. Президент потребовал уточнить расчет этого налога, поскольку кадастровая стоимость квартир превышает рыночную.
«В рамках мероприятия будут обсуждаться вопросы взаимодействия с Общероссийским народным фронтом при проведении государственной кадастровой оценки, привлечения общественности при обсуждении ее предварительных итогов, а также механизмов информирования граждан до утверждения ее результатов», — говорится в сообщении.
В мероприятии примут участие представители министерства имущественных отношений Московской области, управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области, управления Федеральной налоговой службы России по Московской области, а также общественных организаций.
«Дата и время проведения: 11 апреля в 13:00. Место проведения: Москва, проспект Мира, дом 72, восьмой этаж, зал «Единая Россия», — уточняется в материале.
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