Кадастровую оценку недвижимости обсудят в Мособлдуме 11 апреля

В Мособлдуме 11 апреля состоится круглый стол «Проведение в 2018 году государственной кадастровой оценки объектов недвижимости и земельных участков на территории Московской области », говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

Целью круглого стола является реализация положений послания президента Российской Федерации Владимира Путина Федеральному собранию Российской Федерации от 1 марта 2018 года. Путин отметил, что налог на имущество физических лиц должен быть справедливым и посильным для граждан. Президент потребовал уточнить расчет этого налога, поскольку кадастровая стоимость квартир превышает рыночную.

«В рамках мероприятия будут обсуждаться вопросы взаимодействия с Общероссийским народным фронтом при проведении государственной кадастровой оценки, привлечения общественности при обсуждении ее предварительных итогов, а также механизмов информирования граждан до утверждения ее результатов», — говорится в сообщении.