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Торгово-развлекательный комплекс в Екатеринбурге пустят с молотка
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Торгово-развлекательный комплекс в Екатеринбурге пустят с молотка 

АиФ Урал 1 час назад
Фото: АиФ Урал
Екатеринбургский ТРК «Комсомолл» пустят с молотка. Начальная цена аукциона превышает 1 млрд рублей, об этом сообщает во вторник, 10 апреля, «АиФ-Урал».
Согласно данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве, на торги были выставлены 53,4 тыс. кв метров торгово-развлекательного комплекса, автостоянка в 23,5 кв метров и земельные участки, общая площадь которых составляет 1,5 тыс. кв метров. Начальная цена аукциона — 1 млрд 92 млн рублей. Торги пройдут 5 мая 2018 года, а победитель будет определен 11 мая.
Напомним, в октябре 2014 года на площадку на въезде в ТРК «Комсомолл» было установлено бетонное ограждение. Инспекторы ГИБДД сообщили жителям, что дорогу закрывают из-за несанкционированного примыкания к проезжей части дублера Сибирского тракта. Якобы заезды к «Комсомоллу» были построены без соответствующего проекта и в эксплуатацию не сданы. Представители торгового центра на это заявили, что если бы примыкание не было согласовано, ТРК попросту не сдали в эксплуатацию.
Затем на въезде и вовсе поставили металлические ограждающие конструкции. Инспекторов не устроил радиус въезда и выезда из «Комсомолла», а также некая полоса разгона, до этого никого не тревожившая. На путях к торгому центру круглосуточно дежурили сотрудники ГИБДД. От действий дорожного ведомства убытки понесли арендаторы торгового центра, у них начали падать выручки и продажи.
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