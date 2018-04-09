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Панельные новостройки в Москве подешевели
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Панельные новостройки в Москве подешевели 

Вести.Ru 41 минуту назад
Фото: Вести.Ru
В панельных новостройках реализуется на 45% больше жилья, чем годом ранее.
Средний бюджет покупки в панельных домах новых серий на первичном рынке жилья Москвы составляет 6,3 миллиона рублей. Год назад показатель равнялся 6,4 миллиона рублей, два года назад — 6,2 миллиона, говорится в сообщении компании Est-a-Tet.
Самая дешевая квартира продается за 2,5 миллиона рублей — это студия площадью 22,5 квадратного метра в Зеленограде.
Доля панелек в общем объеме предложения составляет 9%, за год показатель вырос на 3%, и на 5% — за четыре года.
В настоящее время в панельных новостройках реализуется 99,8 тысячи квадратных метров жилья, это на 45% больше, чем год назад.
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