Панельные новостройки в Москве подешевели

В панельных новостройках реализуется на 45% больше жилья, чем годом ранее.

Средний бюджет покупки в панельных домах новых серий на первичном рынке жилья Москвы составляет 6,3 миллиона рублей. Год назад показатель равнялся 6,4 миллиона рублей, два года назад — 6,2 миллиона, говорится в сообщении компании Est-a-Tet.

Самая дешевая квартира продается за 2,5 миллиона рублей — это студия площадью 22,5 квадратного метра в Зеленограде.

Доля панелек в общем объеме предложения составляет 9%, за год показатель вырос на 3%, и на 5% — за четыре года.

В настоящее время в панельных новостройках реализуется 99,8 тысячи квадратных метров жилья, это на 45% больше, чем год назад.