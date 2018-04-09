Ещё
Радаев призвал застройщиков и чиновников раскрыть тайну цены за «квадрат»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Радаев призвал застройщиков и чиновников раскрыть тайну цены за «квадрат» 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Сегодня в Саратове на встрече чиновников с обманутыми дольщиками ыло озвучено, что в Балакове начали достраивать проблемный дом №3 в 3-ем микрорайоне. Пока есть разногласия о дополнительном финансировании проекта. Не все дольщики готовы доплатить по 1,2 тыс. рублей за кв. метр.
— Идет разработка котлована. Скоро должно быть подписано четырехстороннее соглашение об окончании строительства объекта, — отметил глава района Александр Соловьев.
Губернатор Валерий Радаев призвал застройщиков и чиновников объяснить обманутым дольщикам, откуда взялась сумма, которую тем нужно доплатить.
Компания «Т+» обещает дать 46 млн рублей на подвод тепла к этой новостройке. Уже разработан план по выделению средств. Радаев отметил, что для балаковских дольщиков это хорошее предложение.
Достройкой балаковского проблемного объекта занимается компания «Саратовоблжилстрой» депутата региональной думы Леонида Писного. А строительство проблемного ЖСК «Комфорт» в 13-ом Шелковичном проезде планируется завершить во второй половине 2019 года. По словам главы Саратова Михаила Исаева, пока работы идут невысокими темпами.
АиФ: последние новости
Николай Панков: Дом строится, налажен конструктивный диалог На строительство дома в Елшанке собрали 90 миллионов рублей В селе Подгорное сгорел трехэтажный дом
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сбербанк выступил с заявлением457
Сын Табакова взбесил народ56
Дело Скрипаля завернуло в Сирию210
Первые плоды санкций США. Что будет дальше1184
Черный понедельник, пророчество Черномырдина и другие события дня65
Видео
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
00:16
Трамвай развалился на ходу в Петербурге
Происшествия
00:17
«Поднимала ее и бросала, потом швыряла по кровати»
Происшествия Статьи
11:31
Евро превысил 75 рублей
Рынки
01:36
Сын Табакова взбесил народ
Шоу-бизнес
02:36
Трамп пригрозил «важными решениями» по Сирии
США В мире
02:05
Первые плоды санкций США. Что будет дальше
Рынки Личный счет
01:15
Самойловой на «Евровидении» грозит опасность
Шоу-бизнес
00:59
Галкин поделился личной трагедией
Шоу-бизнес
05:54
Откуда мы знаем возраст Вселенной
Наука и техника Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение