Радаев призвал застройщиков и чиновников раскрыть тайну цены за «квадрат»

Сегодня в Саратове на встрече чиновников с обманутыми дольщиками ыло озвучено, что в Балакове начали достраивать проблемный дом №3 в 3-ем микрорайоне. Пока есть разногласия о дополнительном финансировании проекта. Не все дольщики готовы доплатить по 1,2 тыс. рублей за кв. метр.

— Идет разработка котлована. Скоро должно быть подписано четырехстороннее соглашение об окончании строительства объекта, — отметил глава района Александр Соловьев

Губернатор Валерий Радаев призвал застройщиков и чиновников объяснить обманутым дольщикам, откуда взялась сумма, которую тем нужно доплатить.

Компания «Т+» обещает дать 46 млн рублей на подвод тепла к этой новостройке. Уже разработан план по выделению средств. Радаев отметил, что для балаковских дольщиков это хорошее предложение.

Достройкой балаковского проблемного объекта занимается компания «Саратовоблжилстрой» депутата региональной думы Леонида Писного. А строительство проблемного ЖСК «Комфорт» в 13-ом Шелковичном проезде планируется завершить во второй половине 2019 года. По словам главы Саратова Михаила Исаева, пока работы идут невысокими темпами.