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Достраивать дома обманутым дольщика в Балаково будет Леонид Писной
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Достраивать дома обманутым дольщика в Балаково будет Леонид Писной 

Новости Саратова 52 минуты назад
Застройщик «Саратовоблжилстрой» не требует с участников долевого строительства предоплаты.
В понедельник 9 апреля в правительстве региона проходит очередное рабочее заседание при губернаторе Валерий Радаев по проблемам обманутых дольщиков.
Так, рассматриваются дома, которые начинают строить в 2018 году в Саратове и в Балакове. А также те, сроки сдачи которых пока не ясны.
Ситуацию по Балакову доложил глава района Александр Соловьев. В жилом доме № 3 в 3-го микрорайоне уже начались работы.
— Ведется разработка котлована, доставляют сваи. В стадии подписания находится четерехстороннее соглашение о достройке МКД. Есть пока разногласия о дополнительном финансировании по 1 200 рублей за квадратный метр, — отметил Соловьев.
Валерий Радаев попросил уточнить, в чем именно состоят разногласия. Соловьев ответил, что не все дольщики готовы доплачивать эту сумму. Губернатор предположил, что люди, наверняка, вложились в строительство по-разному, отсюда и их нежелание.
Дольщица рассказала, что цена квадратного метра в квартирах не превышала 35 тысяч за метр. Переплатили они еще во время вклада. Она отметила, что соглашение с застройщиком находится в завершающей стадии.
— Осталось только деньги собрать и подписать? — уточнил глава региона.
— Нет. Леонид Александрович не требует этого, — ответила дольщица.
— Это справедливый подход, — похвалил Писного губернатор.
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