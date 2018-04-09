Достраивать дома обманутым дольщика в Балаково будет Леонид Писной

Застройщик «Саратовоблжилстрой» не требует с участников долевого строительства предоплаты.

В понедельник 9 апреля в правительстве региона проходит очередное рабочее заседание при губернаторе Валерий Радаев по проблемам обманутых дольщиков.

Так, рассматриваются дома, которые начинают строить в 2018 году в Саратове и в Балакове. А также те, сроки сдачи которых пока не ясны.

Ситуацию по Балакову доложил глава района Александр Соловьев . В жилом доме № 3 в 3-го микрорайоне уже начались работы.

— Ведется разработка котлована, доставляют сваи. В стадии подписания находится четерехстороннее соглашение о достройке МКД. Есть пока разногласия о дополнительном финансировании по 1 200 рублей за квадратный метр, — отметил Соловьев.

Валерий Радаев попросил уточнить, в чем именно состоят разногласия. Соловьев ответил, что не все дольщики готовы доплачивать эту сумму. Губернатор предположил, что люди, наверняка, вложились в строительство по-разному, отсюда и их нежелание.

Дольщица рассказала, что цена квадратного метра в квартирах не превышала 35 тысяч за метр. Переплатили они еще во время вклада. Она отметила, что соглашение с застройщиком находится в завершающей стадии.

— Осталось только деньги собрать и подписать? — уточнил глава региона.

— Это справедливый подход, — похвалил Писного губернатор.