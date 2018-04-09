На Ставрополье направят около 19 млн рублей на обеспечение жильем ветеранов

ПЯТИГОРСК , 9 апреля. / ТАСС /. Около 18,6 млн руб. выделят на жилье для ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ) в 2018 году на Ставрополье , сообщил в понедельник первый заместитель министра строительства и архитектуры Ставропольского края Алексей Когарлыцкий.

"На обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны в 2018 году из федерального бюджета в регион направлено 18,6 млн рублей. Выделяемая сумма позволит улучшить жилищные условия 18 ветеранов", — сказал Когарлыцкий, слова которого приводит пресс-служба министерства.

Когарлыцкий отметил, что на сегодня обеспечены жильем три человека из категории «вдовы ветеранов ВОВ», на стадии оформления договоров купли-продажи находятся 10 человек, остальные занимаются подбором жилья. «При получении господдержки приоритет отдается именно участникам и инвалидам ВОВ, сегодня таких в крае пять человек. Они будут обеспечены жильем в этом году», — говорит замминистра.