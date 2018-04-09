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Между Северодвинском и Нёноксой появится круглогодичная дорога
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Между Северодвинском и Нёноксой появится круглогодичная дорога 

АиФ Архангельск 32 минуты назад
Фото: АиФ Архангельск
Администрация Северодвинска выделит 2,5 миллиона рублей на корректировку проектной документации для строительства дороги в село Ненокса.
«Наш пакет документов позволит получить на строительство дороги около 160 миллионов рублей из федерального бюджета уже в этом году, — говорит начальник финансового управления Северодвинска Александр Дураков. — На строительство дороги потребуется не менее года, поэтому мы планируем закончить ее возведение в 2019 году».
По условиям получения субсидии стоимость одного километра не должна превышать 13 миллионов рублей или 165 миллионов рублей в общей сложности, но существующий проект дороги в 12,7 километра оценивается в большую сумму. «Чтобы не откладывать вопрос в долгий ящик, город предлагает внести изменения в ПСД» — сообщают в пресс-службе администрации города.
Однако, существующий проект дороги протяженностью 12,7 километра (отворотка от Онежского шоссе в районе реки Карахта) оценивается в гораздо большую сумму.
Ранее стало известно о планах на традиционный летний ремонт архангельских дорог — на них планируют потратить более 100 миллионов.
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