Водонаева назвала апартаменты за 700 тысяч в месяц «халупой

Телеведущая осталась разочарована особняками в Лос-Анджелесе

Кажется, скоро Instagram и правда поспособствует развитию депрессии… Если еще совсем недавно мы лишь дивились кубикам на плоских животах звезд да туфелькам по цене метра в московской многоэтажке, то теперь звездные блогеры совсем нас не щадят.

То Виктория Боня вдруг сильно удивилась, что «поездка на Мальдивы для кого-то мечта, а не рутина», то Водонаева обозвала виллу за 700 тысяч рублей в месяц — «страшной халупой».

«Друзья, спасайте, выручайте, советуйте! Я отношусь к той категории людей, которые, прилетая туда, куда хотели, начинают хотеть в новую геолокацию. Богдан спит, а мы с мужем выбираем квартиру/дом в Лос-Анджелесе на июль. Он за компьютером, я в телефоне. Сидим уже второй час. Глаз замылился, все смешалось в доме Облонских, а сердце так и не екнуло ни разу ни на один из сотен вариантов, что мы уже посмотрели. Где можно снять красивое жилье с бассейном и уютным интерьером, а не халупу за 700 тысяч на месяц», — написала она.

Подписчики тут же попытались вернуть Алену на землю. Мол, для многих само путешествие в Штаты — уже мечта, и им явно не до капризов с жильем. Другие же высказали большое желание отправиться вместо Алены в ту самую «халупу».

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Напомним, недавно отличилась и Собчак, назвав любимые всеми Патриаршие пруды районом для бедных.

«Патриаршие — суперэлитный и супердорогой район только в представлении людей, которые живут на выселках Москвы . Это давно не так. На Патриарших обнаруживаются самые дешевые варианты больших квартир. Патриаршие пруды — район среднего класса, который обитает в старых домах и радуется тому, что живет в центре. Вариант бюджетный, но не стыдный: куплю квартиру на Патриках в старом доме. Консьержа не будет, парковки тоже, в подъезде иногда будут ходить по-маленькому, но какой же я модный!» — возмущалась светская львица.

Прошлась супруга Максима Виторгана и по модным кофейням рядом с булгаковскими местами.

«Сидение на жердочках, пицца на ходу — о, как бы мне все это нравилось, будь мне снова 16 лет! Но именно так россияне представляют себе богемную жизнь…» — добавила тогда Ксения.

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