Из Нижнего в Питер и Москву на дешёвом «Сапсане»

Нижегородцы смогут отправиться в Санкт-Петербург Москву на «Сапсане» по более низким ценам. Об этом сообщает РЖД. Новый класс обслуживания получил название «Базовый», и это самый дешёвый вариант проезда на «Сапсане». На самом деле отличия от «Эконома» вовсе не значительные.

«Базовый» класс лишь на 100 рублей дешевле, чем стоящий перед ним «Эконом». А вот дальше цены быстро растут — каждый последующий класс обслуживания дороже на тысячу, а то и на несколько.

Однако не стоит забывать, что это стоимость билетов при их покупке за 90 суток до поездки. Приблизившись к 1 июля, можно будет узнать различия в ценах между классами обслуживания — возможно тогда «Базовый» будет более выгоден, чем сейчас.

Хотя переплачивать такие деньги за несколько часов езды как-то жалко. Из Нижнего Новгорода в Санкт-Петербург на «Сапсане» можно доехать за 8 часов, а в Москву — за 4 часа.

Билет базового класса обслуживания включает в себя только стоимость проезда, поэтому перекусить и воспользоваться интернетом за эти деньги не получится. «Базовый» будет предоставляться пассажирам в вагоне № 4 (14). Всего в вагоне 66 мест, две туалетных комнаты, несколько мест для ручной клади, кондиционер и пара розеток.