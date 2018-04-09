Суд конфисковал у полицейского из Челяибинска пентахаус и две иномарки в пользу государства

Челябинске суд конфисковал у сотрудницы полиции Дианы Кашеваровой ( Шевченко ) четырехкомнатный пентхаус и два джипа общей стоимостью 14 миллионов рублей. Она не смогла предоставить законные источники доходов, на которые это имущество покупалось. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс‐службу прокуратуры региона.

В декларации о доходах за 2015 год старший инспектор группы исполнения административного законодательства управления МВД по Озерску Диана Кашеварова указала четырехкомнатный пентхаус площадью более 200 квадратных метров стоимостью более десяти миллионов рублей и двух иномарок TOYOTA LAND CRUISER 200 и TOYOTA RAV 4. При этом официальный доход сотрудницы МВД за период с 2012 по 2014 годы составил около 1,5 миллиона рублей.

По словам Кашеваровой, на тот момент она была в отношениях с гендиректором

ЗАО «Южно-уральский завод промышленного оборудования»

Александром Шевченко. Он был женат на другой женщине, но с супругой не жил. Покупая пентхаус, Шевченко решил оформить его на свою новую возлюбленную, чтобы при разводе с женой, он не стал совместно нажитым имуществом. Джипы были записаны в собственность

ЗАО «ЮУЗПО». Согласно договорам

купли-продажи

обе иномарки отошли Кашеваровой за 2,8 миллиона и 760 тысяч рублей соответственно. Но по факту передачи денег не было. Для того, чтобы это подтвердить, компания потребовала женщину вернуть машины и аннулировать договоры и подала в суд. Однако ни Кашеварвоа, ни ее супруг не смогли подкрепить свои слова документально.

В суде Шевченко предоставил данные о том, что руководил фирмой, учредителем которой была его супруга, и заработал более 20 миллионов. Однако никаких документов о том, что именно на эту сумму был куплен пентхаус, у него не было. Бизнесмена подвело и то, что согласно сведениям налоговой, его официальный совокупный доход за 2012–2014 годы составил 526 тысячи рублей — это в три раза меньше, чем у его новой возлюбленной. В суде продавец недвижимости подтвердил, что пентхаус у него купил Александр Шевченко и показал расписку о получении семи миллионов рублей как залога. Но суд постановил, что в договоре

купли-продажи

покупателем указана Кашеварова, а не Шевченко. Кроме того, в договоре не говорится и о том, что недвижимость была куплена Кашеваровой на деньги Шевченко.

Озерский горсуд вынес решение о конфискации у Дианы Кашеваровой пентхауса и автомобилей в пользу государства. Сотрудница полиции пыталась обжаловать приговор, однако Челябинский областной суд отклонил апелляцию. Решение суда вступило в силу. По данным издания, после судебного разбирательства женщину уволили из органов.