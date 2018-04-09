Россияне высказались за обеспечение жильем детей

Родители должны обеспечивать жильем детей в зависимости от своего достатка, считают 67% россиян, опрошенных аналитической службой портала Рамблер.

18% опрошенных уверены, что дети должны сами заработать на жилье, а 13% — что обеспечить им детей обязаны родители, так как купить недвижимость самому очень сложно.

2% пользователей «Рамблера» не смогли ответить на вопрос.

В опросе приняли участие 2499 человек.