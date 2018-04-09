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Россияне высказались за обеспечение жильем детей
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Россияне высказались за обеспечение жильем детей 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Родители должны обеспечивать жильем детей в зависимости от своего достатка, считают 67% россиян, опрошенных аналитической службой портала Рамблер.
18% опрошенных уверены, что дети должны сами заработать на жилье, а 13% — что обеспечить им детей обязаны родители, так как купить недвижимость самому очень сложно.
2% пользователей «Рамблера» не смогли ответить на вопрос.
В опросе приняли участие 2499 человек.
В конце марта немецкая газета Welt сообщила, что «кредитная эйфория» россиян может обойтись стране столь же дорого, как во время кризиса 2014 года. По словам автора статьи, россияне скупают жилье в Московской области такими темпами, что выдача ипотеки в декабре минувшего года достигла восьмилетнего рекорда. Журналист полагает, что «кредитный пузырь» раздувается и может лопнуть, что приведет к экономическому кризису, похожему на тот, что разразился в России в 2014-м.
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