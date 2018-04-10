Раскрыта стоимость самой дешевой квартиры России 

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Раскрыт список самых дешевых новостроек Москвы с готовыми к заселению квартирами

Обвал спрос и цен на дачи зафиксировали в Подмосковье

Россиянин купил дом у свидетелей Иеговы и остался ни с чем