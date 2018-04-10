Ещё
Раскрыта стоимость самой дешевой квартиры России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Раскрыта стоимость самой дешевой квартиры России 

dom.lenta.ru 1 час назад
Фото: ГРИГОРИЙ СОБЧЕНКО / «КОММЕРСАНТЪ»
Список муниципалитетов и регионов России, в которых можно приобрести квартиру по цене от 100 до 300 тысяч рублей, возглавляет город Копейск Челябинской области. Такая информация содержится в рейтинге «Мир Квартир», поступившем 10 апреля в редакцию «Дома». Всего в рейтинге десять квартир.
В Копейске выставлена на продажу однокомнатная квартира площадью 30 квадратных метров в новостройке, со сроком сдачи в первой половине 2018 года. Занимающий первую строчку рейтинга самых дешевых квартир России объект оценен в 100 050 рублей, причем его собственник готов к торгу. На втором месте в рейтинге квартира площадью 24 квадратных метра, которую продают за 120 тысяч рублей. Лот находится в бараке на четыре квартиры, расположенном в Курганской области.
Третья по дешевизне квартира продается в Челябинске. Объект площадью 33 квадратных метра с балконом и восьмиметровой кухней выставлен за 130 тысяч рублей. На четвертом месте рейтинга двухкомнатная квартира площадью 47 квадратных метров в городе Кохма Ивановской области, объект продается за 140 тысяч рублей.
На пятой строчке рейтинга 35-метровая «однушка» в поселке при станции Лещево-Замараево Курганской области. Жилье выставлено на продажу за 180 тысяч рублей. На шестом месте двухкомнатная квартира с печным отоплением и водой из колонки во дворе, расположенная в деревне Шихово Ивановской области. На седьмом — квартира в одноэтажном бревенчатом доме в городе Майкоп (республика Адыгея), которая продается за 190 тысяч рублей.
Восьмую позицию занимает оформленная как квартира треть дома в Ульяновской области. Лот включает также участок земли в 3,3 сотки с баней и капитальным сараем, его стоимость — 250 тысяч рублей. На девятом месте — квартира в селе Степное Анненково, также в Ульяновской области. Двухкомнатная квартира площадью 40 квадратных метров предлагается за 260 тысяч рублей. На десятом месте — квартира в рабочем поселке Рогнедино Брянской области. Жилье с удобствами на улице продается за 300 тысяч рублей.
Согласно ранее опубликованной информации портала ЦИАН, в 42 из 85 административных центров субъектов федерации РФ квартиру площадью от 100 квадратных метров можно купить на вторичном рынке по цене до 3 миллионов рублей. В первую десятку городов с самыми доступными большими квартирами входят Киров, Рязань, Курган, Челябинск, Вологда, Йошкар-Ола, Волгоград, Ставрополь, Саратов и Владикавказ. Порог входа в рассматриваемом сегменте в этих городах варьируется от 1,6 млн до 2,3 млн рублей.
dom.lenta.ru: последние новости
Раскрыт список самых дешевых новостроек Москвы с готовыми к заселению квартирами Обвал спрос и цен на дачи зафиксировали в Подмосковье Россиянин купил дом у свидетелей Иеговы и остался ни с чем
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель анонсировала встречу без России243
Поставщики бытовой техники увеличивают цены310
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля175
Бортников ответил на идею подрыва Крымского моста107
Порошенко повторит действия США против России115
Видео
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
03:34
Путин назвал финансирование науки одним из приоритетов
Политика
Путин посещает Курчатовский институт
Политика
01:17
Собянин поручил разработать программу «Умный город»
Новости Москвы
06:37
Московские обменники столкнулись с нехваткой денег
Личный счет Экономика
05:37
Поставщики бытовой техники увеличивают цены
Личный счет Экономика
04:41
Украина начала испытания «Ольхи»
Армия В мире
04:33
Сын Караченцова рассказал о лечении актёра
Шоу-бизнес
00:29
Малышева посмеялась над словами Стриженовой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение