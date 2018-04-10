Раскрыта стоимость самой дешевой квартиры России 

Список муниципалитетов и регионов России, в которых можно приобрести квартиру по цене от 100 до 300 тысяч рублей, возглавляет город Копейск Челябинской области. Такая информация содержится в рейтинге «Мир Квартир», поступившем 10 апреля в редакцию «Дома». Всего в рейтинге десять квартир.
В Копейске выставлена на продажу однокомнатная квартира площадью 30 квадратных метров в новостройке, со сроком сдачи в первой половине 2018 года. Занимающий первую строчку рейтинга самых дешевых квартир России объект оценен в 100 050 рублей, причем его собственник готов к торгу. На втором месте в рейтинге квартира площадью 24 квадратных метра, которую продают за 120 тысяч рублей. Лот находится в бараке на четыре квартиры, расположенном в Курганской области.
Третья по дешевизне квартира продается в Челябинске. Объект площадью 33 квадратных метра с балконом и восьмиметровой кухней выставлен за 130 тысяч рублей. На четвертом месте рейтинга двухкомнатная квартира площадью 47 квадратных метров в городе Кохма Ивановской области, объект продается за 140 тысяч рублей.
На пятой строчке рейтинга 35-метровая «однушка» в поселке при станции Лещево-Замараево Курганской области. Жилье выставлено на продажу за 180 тысяч рублей. На шестом месте двухкомнатная квартира с печным отоплением и водой из колонки во дворе, расположенная в деревне Шихово Ивановской области. На седьмом — квартира в одноэтажном бревенчатом доме в городе Майкоп (республика Адыгея), которая продается за 190 тысяч рублей.
Восьмую позицию занимает оформленная как квартира треть дома в Ульяновской области. Лот включает также участок земли в 3,3 сотки с баней и капитальным сараем, его стоимость — 250 тысяч рублей. На девятом месте — квартира в селе Степное Анненково, также в Ульяновской области. Двухкомнатная квартира площадью 40 квадратных метров предлагается за 260 тысяч рублей. На десятом месте — квартира в рабочем поселке Рогнедино Брянской области. Жилье с удобствами на улице продается за 300 тысяч рублей.
Согласно ранее опубликованной информации портала ЦИАН, в 42 из 85 административных центров субъектов федерации РФ квартиру площадью от 100 квадратных метров можно купить на вторичном рынке по цене до 3 миллионов рублей. В первую десятку городов с самыми доступными большими квартирами входят Киров, Рязань, Курган, Челябинск, Вологда, Йошкар-Ола, Волгоград, Ставрополь, Саратов и Владикавказ. Порог входа в рассматриваемом сегменте в этих городах варьируется от 1,6 млн до 2,3 млн рублей.