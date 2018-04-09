Экс-чиновника в Оренбурге осудили за приемку непригодных квартир для сирот

ОРЕНБУРГ , 9 апреля. / ТАСС /. Центральный районный суд Оренбурга приговорил экс-начальника управления жилищной политики администрации Оренбурга Сергея Макеева к штрафу за приемку от застройщиков непригодных для проживания квартиры для льготников, сообщили в понедельник в суде.

"Бывший начальник управления жилищной политики администрации города Оренбурга осужден за превышение должностных полномочий к штрафу в 120 тыс. рублей", — сказал представитель суда.

Кроме того, бывшему чиновнику запретили занимать государственные и муниципальные должности в течении двух лет.

По данным следствия, в 2015 году чиновник в нарушение условий муниципальных контрактов, заключенных с двумя строительными компаниями, подписал документы от застройщиков о принятии более 90 квартир в трех жилых домах. Квартиры предназначались для льготников — детей-сирот и переселенцев из ветхого аварийного жилищного фонда. На момент подписания актов приема-передачи в жилых помещениях отсутствовало сантехническое оборудование и межкомнатные двери, не были выполнены отделочные работы — гражданам предоставляли жилые помещения ненадлежащего качества и непригодные для проживания.

Приговор еще не вступил в законную силу.