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Проблемы обманутых дольщиков в Подмосковье решат к 2020 году
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Проблемы обманутых дольщиков в Подмосковье решат к 2020 году 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Губернатор подчеркнул, что каждый дольщик, который до сих пор не получил ключи от своей квартиры, «четко понимал, что происходит». Власти Подмосковья сопровождают достройку каждого объекта.
По словам главы Одинцовского района, в 2014 году там насчитывалось 3 тысячи дольщиков и 7 проблемных объектов. С этого времени ключи получили более 1,6 тысячи человек.
Ранее глава областного Минстроя Максим Фомин сообщал, что в регионе насчитывается около 6 тысяч дольщиков, ставших жертвами мошенников, и 5 тысяч, пострадавших от плохого менеджмента застройщиков.
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