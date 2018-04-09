Проблемы обманутых дольщиков в Подмосковье решат к 2020 году

Губернатор подчеркнул, что каждый дольщик, который до сих пор не получил ключи от своей квартиры, «четко понимал, что происходит». Власти Подмосковья сопровождают достройку каждого объекта.

По словам главы Одинцовского района, в 2014 году там насчитывалось 3 тысячи дольщиков и 7 проблемных объектов. С этого времени ключи получили более 1,6 тысячи человек.