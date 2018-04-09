Воробьев пообещал решить проблемы обманутых дольщиков в Одинцове в 2019-2020 годах 

Все обманутые дольщики в Одинцовском районе Подмосковья получат жилье в 2019-2020 годах, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе встречи с главой Одинцовского района Андреем Ивановым, передает пресс-служба губернатора.
«Наша задача — сделать так, чтобы каждый, кто не получил до сих пор ключи от своих квартир, четко понимал, что происходит и что мы персонально сопровождаем достройку каждого объекта. Наши планы — решить проблемы обманутых дольщиков, в Одинцовском районе в частности, в 2019 и частично в 2020 году», — сказал Воробьев.
В свою очередь Иванов отметил, что в Одинцово с 2014 года ключи от квартир получили более 1,6 тыс. обманутых дольщиков.
«В 2014 в районе было 7 проблемных объектов и более 3 тыс. дольщиков. За этот период мы смогли обеспечить ключами от квартир более 1,6 тыс. человек. Полностью решены вопросы по кварталам «Молодежный» в Голицыно, «Ривалд-2000» в Горках-10, достроена первая очередь «Западных ворот столицы», получено разрешение на строительство двух домов 4 корпуса. В прошлом году мы ввели 3 корпуса «Гусарской баллады», до конца года — еще 3 корпуса. По «Изумрудной долине» совместно с Минстроем найден новый инвестор, закуплено оборудование, проводится инвентаризация коммунальных сетей — по графику 3, 4 и 7 кварталы, где у нас более 700 дольщиков, до конца года должны быть достроены», — сказал глава Одинцовского района.