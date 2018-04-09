Воробьев пообещал решить проблемы обманутых дольщиков в Одинцове в 2019-2020 годах

«Наша задача — сделать так, чтобы каждый, кто не получил до сих пор ключи от своих квартир, четко понимал, что происходит и что мы персонально сопровождаем достройку каждого объекта. Наши планы — решить проблемы обманутых дольщиков, в Одинцовском районе в частности, в 2019 и частично в 2020 году», — сказал Воробьев.

В свою очередь Иванов отметил, что в Одинцово с 2014 года ключи от квартир получили более 1,6 тыс. обманутых дольщиков.