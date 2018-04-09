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Проект расширения книгохранилища РАН одобрен Главгосэкспертизой
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Проект расширения книгохранилища РАН одобрен Главгосэкспертизой 

РИА Недвижимость 1 час назад
МОСКВА, 9 апр — РИА Недвижимость. Санкт-Петербургский филиал Главгосэкспертизы России одобрил проект реконструкции с расширением книгохранилища библиотеки Российской академии наук, говорится в пресс-релизе ведомства.
Старый гостиный двор, в котором расположено книгохранилище, признан выявленным объектом культурного наследия. Его построил в начале XVIII века первый архитектор Петербурга Доменико Трезини. В настоящее время оно практически утрачено, и его реконструкция с элементами реставрации будет выполняться на втором этапе работ, указывается в сообщении.
На первом этапе, проект которого рассмотрел филиал Главгосэкспертизы, будут завершены строительные работы в лабораторно-архивном блоке, говорится в сообщении.
Как напоминается в нем, сооружение четырехэтажной пристройки к книгохранилищу общей площадью 2,9 тысячи квадратных метров началось в 2008 году, сегодня здание является объектом незавершенного строительства. В ходе реализации проекта будет выполнена наружная и внутренняя отделка здания, устранены дефекты и повреждения и другие работы, добавляется в нем.
Библиотека РАН — одна из крупнейших в мире, в ней хранится 20 миллионов книг.
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