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Госэкспертиза согласовала проект реконструкции книгохранилища библиотеки РАН в Петербурге
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Госэкспертиза согласовала проект реконструкции книгохранилища библиотеки РАН в Петербурге 

ТАСС 56 минут назад
Фото: dp.ru
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 апреля. /ТАСС/. Главгосэкспертиза России одобрила проект реконструкции книгохранилища библиотеки Российской академии наук в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба ведомства. Проект предполагает на первом этапе достройку нового лабораторно-архивного блока, а в дальнейшем — восстановление здания Старого гостиного двора.
"Санкт-Петербургский филиал Главгосэкспертизы России рассмотрел проект реконструкции с расширением книгохранилища библиотеки Российской академии наук. Изучив представленные материалы, эксперты пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и проектная документация соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация — результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки. Также была проведена проверка достоверности определения сметной стоимости. По итогам рассмотрения выданы положительные заключения", — сообщили в пресс-службе Главгосэкспертизы.
Книгохранилище располагается в здании Старого гостиного двора, построенного на Васильевском острове в начале XVIII века по проекту первого архитектора Санкт-Петербурга Доменико Трезини. Здание признали вновь выявленным объектом культурного наследия регионального значения, но в настоящее время оно обветшало и частично разрушено. «Его реконструкция с элементами реставрации будет выполняться на втором этапе работ», — отметили представители Главгосэкспертизы.
В первую очередь завершат работы в лабораторно-архивном блоке, который начали строить в 2008 году, но не завершили. «В ходе реализации проекта будет выполнена наружная и внутренняя отделка здания, устранены дефекты и повреждения и проведены иные необходимые работы, предусматривающие в том числе и меры по обеспечению пожарной безопасности здания», — уточнили в пресс-службе.
Библиотека Российской академии наук основана в Петербурге в 1714 год декретом Петра I. Она считается первой государственной общедоступной библиотекой в России. Основу фонда составили рукописи и книги Кремлевской царской библиотеки в Москве, личного собрания Петра I в Летнем дворце, Аптекарского приказа, Готторпской библиотеки герцогов Голштинских, Митавской библиотеки герцогов Курляндских, а также книжные и рукописные коллекции сподвижников Петра I.
Сейчас библиотека Российской академии наук — одна из крупнейших в мире. В ней хранится 20 миллионов книг, в том числе — ценнейшие Ипатьевская и Радзивилловская летописи, в ее фонды поступают обязательные экземпляры всех печатных изданий, зарегистрированных Российской книжной палатой.
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