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На Ямале более 150 детей-сирот обеспечат жильём
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На Ямале более 150 детей-сирот обеспечат жильём 

ИА Север-Пресс 2 часа назад
Фото: ИА Север-Пресс
С начала года департамент строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа уже принял решение о предоставлении жилья 42 детям-сиротам.
В ближайшее время ямальцы смогут заселиться в благоустроенные квартиры. Из них три человека получили жильё в Тюмени. Всего в 2018 году, согласно списку департамента образования ЯНАО, жильём обеспечат более 150 детей-сирот. Список пополняется в течение года по наступлению у детей-сирот права на обеспечение их жилыми помещениями.
В этом году в окружном бюджете на приобретение жилья для формирования специализированного жилищного фонда предусмотрено 530 млн рублей. Из федерального бюджета выделено 1,168 млн рублей на обеспечение жильём ямальских детей-сирот по договорам найма специализированных жилых помещений.
В прошлом году округ полностью выполнил план по обеспечению жильём детей-сирот, которым исполнилось 18 лет, — сообщает пресс-служба главы региона. Новые квартиры получили 163 ямальца-сироты, 13 из них — в микрорайоне Ямальский-2 города Тюмени. Всего с начала действия регионального закона в 2014 году более ста детям-сиротам предоставили жильё в Тюмени. Всего за последние пять лет ключи от новых квартир получили более тысячи ямальских детей-сирот.
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