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Минстрой подтвердил намерение отменить требование «один застройщик — одно разрешение на строительство» для проектов КОТ
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Минстрой подтвердил намерение отменить требование «один застройщик — одно разрешение на строительство» для проектов КОТ 

Единый реестр застройщиков 1 час назад
Фото: Единый реестр застройщиков
Об этом на конференции «Апрельские тезисы рынка недвижимости» заявил замминистра строительства Никита Стасишин. Фото www.mosnovostroy.ru По словам чиновника, в Минстрое России сегодня обсуждается вопрос о послаблениях для застройщиков, которые достраивают дома для обманутых дольщиков. В ходе своего выступления на конференции Никита Стасишин (на фото) напомнил, что с 1 июля 2018 года вступают в силу новые поправки в законодательство о долевом строительстве жилья, которые, в частности, предусматривают введение правила выдачи одного разрешения на один объект одной компании (SPV). «Здесь надо отметить один нюанс, — пояснил замминистра строительного ведомства. — Это правило ограничит возможность некоторых стройкомпаний, которые занимаются достройкой сразу нескольких объектов для обманутых дольщиков. Поэтому сейчас обсуждается вопрос корректировки по этому правилу именно для социально ответственных застройщиков». Кроме того, Никита Стасишин подтвердил то, о чем портал ЕРЗ писал минувшей осенью. По его словам, уже фактически есть подготовленное, но пока не оформленное решение об отмене действия правила одного SPV для проектов комплексного освоения территорий. «Такое ограничение объективно будет создавать трудности для КОТов», — резюмировал он. Фото: www.mirbis.ru Государство продолжит оказывать застройщикам финансовую поддержку в плане создания социальной, внутриквартальной и транспортной инфраструктуры в строящихся микрорайонах, пообещал Никита Стасишин. На эти цели в рамках приоритетного проекта «Ипотека и арендное жилье» застройщикам в разных регионах России ежегодно выделяется из федерального бюджета 20 млрд руб., напомнил он.
Единый реестр застройщиков: последние новости
Этажность текущего строительства в марте 2018 года выросла до 16,3 кв. м (графики) Доля монолитного домостроения в марте 2018 года продолжила сокращаться (графики) ДОМ.РФ ищет первоклассных юристов
 Ещё 2 источника 
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