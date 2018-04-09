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В Краснодаре расселили жителей семи ветхих и аварийных домов
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В Краснодаре расселили жителей семи ветхих и аварийных домов 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Глава Краснодара Евгений Первышов поручил освобождаемые территории использовать для организации зеленых зон или размещения объектов социальной инфраструктуры. По словам начальника управления по жилищным вопросам Александра Рудя, в нынешнем году стартовал первый этап реализации муниципальной программы по расселению из ветхого и аварийного жилого фонда. Так, в течении года собираются расселить 8 таких домов, сообщает пресс-служба Краснодара.
Сейчас в рамках реализации федеральных и краевых программ в кубанской столице завершено расселение 7 многоквартирных домов по ул. Коммунаров, им. Чапаева, Новороссийской, им. Калинина, им. Орджоникидзе. Так, будет освобождена территория примерно в 10 тыс. кв.м. Кроме этого, сейчас завершается расселение 6 многоквартирных домов по ул. Рашпилевской, Длинной, Красноармейской, им. Ленина. В настоящее время готовятся документы по переселению горожан из домов по ул. Строителей, ул. Красной, ул. Енисейской, им. Седина, им. Буденного.
«ФедералПресс» напоминает, что в Краснодаре на расселение из ветхого жилья в 2018 году направят 94,5 миллиона.
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